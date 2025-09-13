Freiburg gegen Stuttgart: Zwischen SC und VfB: Diese Kicker kennen beide Seiten
13
Torjäger Ermedin Demirović stürmte von 2020 bis 2022 für den SC Freiburg, bevor er über Augsburg beim VfB Stuttgart landete. Foto: imago/Laci Perenyi

Die Wege zwischen SC Freiburg und VfB Stuttgart sind kürzer, als man denkt. Elf Spieler haben beide Stationen erlebt – unsere Galerie zeigt ihre Geschichten.

Am diesem Samstagnachmittag (15.30 Uhr) steht für den VfB Stuttgart die Auswärtsaufgabe beim SC Freiburg an. Die Breisgauer warten nach einem 1:3 gegen Augsburg und einem 1:4 in Köln noch immer auf den ersten Punkt und stehen entsprechend unter Druck. Der VfB musste sich zum Auftakt beim 1. FC Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben, meldete sich aber eine Woche später mit einem 1:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach zurück. Während die Gastgeber also im Landesduell um einen Befreiungsschlag kämpfen, wollen die Stuttgarter ihren stabilen Eindruck bestätigen.

 

Abseits der aktuellen Formkurven verbindet beide Vereine eine besondere Personalhistorie. Immer wieder wechselten Profis von der Dreisam an den Neckar oder in die andere Richtung. Manche wurden zu Identifikationsfiguren, andere blieben eher Randnotizen.

Unsere Galerie zeigt Spieler, die in ihrer Karriere sowohl das Trikot des VfB Stuttgart als auch das des SC Freiburg getragen haben – einer davon steht am Samstag sogar an der Seitenlinie. Viel Spaß beim Durchklicken!

 