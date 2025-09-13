Freiburg gegen Stuttgart: Zwischen SC und VfB: Diese Kicker kennen beide Seiten

13 Torjäger Ermedin Demirović stürmte von 2020 bis 2022 für den SC Freiburg, bevor er über Augsburg beim VfB Stuttgart landete. Foto: imago/Laci Perenyi

Die Wege zwischen SC Freiburg und VfB Stuttgart sind kürzer, als man denkt. Elf Spieler haben beide Stationen erlebt – unsere Galerie zeigt ihre Geschichten.











Link kopiert



Am diesem Samstagnachmittag (15.30 Uhr) steht für den VfB Stuttgart die Auswärtsaufgabe beim SC Freiburg an. Die Breisgauer warten nach einem 1:3 gegen Augsburg und einem 1:4 in Köln noch immer auf den ersten Punkt und stehen entsprechend unter Druck. Der VfB musste sich zum Auftakt beim 1. FC Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben, meldete sich aber eine Woche später mit einem 1:0-Heimsieg gegen Borussia Mönchengladbach zurück. Während die Gastgeber also im Landesduell um einen Befreiungsschlag kämpfen, wollen die Stuttgarter ihren stabilen Eindruck bestätigen.