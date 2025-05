Freibadsaison in Stuttgart: Schattenplätze im Freibad – mit einem Sonnenschirm zum Ausleihen

1 Freie Auswahl: Sonnenschirme im Freibad Möhringen Foto: StZN

In den Freibädern können auch dieses Jahr wieder rund 400 Sonnenschirme kostenlos ausgeliehen werden. Nach Auskunft der Stuttgarter Bäder kommt das Angebot gut an.











Link kopiert



Die weißen Wolken am blauen Himmel haben am Spätnachmittag möglichen innerfamiliären Debatten über Sonne, Schatten und Halbschatten die Grundlage entzogen. Gegen 17.30 Uhr lag das Freibad Möhringen im Schatten – bei rund 20 Grad. Um das große Becken herum standen zehn fest installierte Sonnenschirme mit schwerem Fuß, die meisten zusammengeklappt. Die Sonnenschirme zum Ausleihen und individuellen Aufstellen, über die die Stuttgarter Freibäder seit vergangenem Sommer verfügen, wurden witterungsbedingt am Dienstag nicht benutzt. Ein paar Dutzend von ihnen standen in einem offen Rollcontainer in der Nähe des Eingangs. Bei Hochbetrieb und Sonnenschein seien jedoch bis zu drei Viertel der Leihschirme im Einsatz, sagte ein Bademeister.