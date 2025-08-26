Freibad des ASV Botnang: Vom Herzblut-Polizist zum Bademeister – „Ich habe ein Versprechen eingelöst“

43 Jahre lang war Richard Zenzs bei der Stuttgarter Polizei, untersuchte Mordfälle und Brandstiftungen. Dann ging er in den Ruhestand – und begann nochmal was völlig anderes.

Donnerstagmorgen, kurz nach neun, mitten in den Sommerferien: Im Freibad des ASV Botnang ziehen ein paar Dauerkartenbesitzerinnen gemächlich ihre Bahnen. Drei Buben kicken sich einen Fußball zu. Noch ist viel Platz auf den Liegewiesen, der große Andrang kommt an diesem heißen Ferientag sicher noch, aber später. Im Bauch des Bades, dem Technikkeller, ist Richard Zenzs aber schon beschäftigt. Eine Pumpe will nicht so, wie er will. Warum, das gilt es jetzt herauszufinden.

Wenn man ihn so reden hört, den drahtigen Pensionär im schwarzen ASV-T-Shirt, mit dem grauen Schnurrbart, dem gebräunten Gesicht und den aufmerksamen Augen, könnte man meinen, man habe es mit einem Ingenieur im Ruhestand zu tun. Aber Richard Zenzs ist kein Experte für Maschinen, sondern für Menschen – und deren Abgründe. 43 Jahre lang war der heute 69-Jährige bei der Polizei. Als Kommissar kümmerte er sich jahrzehntelang um Kapitalverbrechen, unklare Todesfälle, zuletzt waren Brandermittlungen sein Spezialgebiet. 2016 ging Kriminalhauptkommissar Zenzs in den Ruhestand.

Richard Zenzs ist ein Kind des Stuttgarter Westens, wo in den 1950er-Jahren die Bombenlücken aus dem Zweiten Weltkrieg noch überall sichtbar sind. Sein Vater arbeitet als Molkereimeister bei Südmilch. Ein begeisterter Schüler war er nicht, gibt er heute zu: „Schule machte mir damals einfach keinen Spaß.“

Aus einem lustlosen Schüler wird ein Herzblut-Polizist

Statt zu büffeln treibt er sich mit den Kumpels zwischen Rosenberg- und Silberburgstraße rum, bis ein Priester von St. Fidelis ihn in seine Jugendarbeit holt. Hier lernt er seine heutige Frau kennen, mit der er bald 45 Jahre verheiratet ist, vier Kinder und neun Enkelkinder hat. Mehr schlecht als recht schafft er auf der Schlossrealschule seinen Abschluss und macht 1972 die Aufnahmeprüfung bei der Polizei. „Alle haben über mich gelacht – damals ging man zur Bank oder zur Versicherung, aber doch nicht zur Polizei.“ Während der Ausbildung in Göppingen wird aus dem lustlosen Realschüler einer der Besten seines Jahrgangs.

Richard Zenzs grüßt nach links und rechts, als er zielstrebig durchs Bad geht. Er will nach unten, zu den beiden Brunnen, aus denen sich das Quell-Freibad speist. Die liegen am Ende eines idyllischen Schrebergartens mit alten Obstbäumen, Stauden und Zucchinipflanzen und sind 15 und elf Meter tief. Acht Grad kalt kommt das Wasser aus der Quelle und wird dann auf Badetemperatur erwärmt. Wenn die Wasseruhr abgelesen werden muss, klettert Richard Zenzs in die Brunnen hinein – unmöglich für jemanden mit schlechten Knien oder steifen Hüften. Aber der 69-Jährige ist immer sportlich gewesen. Übrigens: Die Mitglieder des Athletik-Sport-Vereins haben die Brunnen am Rande des Kräherwalds 1931 komplett von Hand aus dem Boden geschaufelt.

Richard Zenzs im „Herz des Freibads“ – dem Technikkeller. Foto: LICHTGUT/Max Kovalenko

Zwei Jahre geht Richard Zenzs als junger Polizist in Stuttgart auf Streife, dann sagt sein Schichtführer: „Du musst zur Kripo.“ 1978 kommt er zum Jugenddezernat, wo er acht Jahre bleibt, bevor er ins Dezernat für Kapitalverbrechen wechselt. 1996 wird er Kommissar. „Das täglich Neue“ ist das, was er an der Polizeiarbeit mag. Und: „Man schaut ganz tief in ein Leben rein und stellt fest, dass es Abgründe überall gibt“ – an den verrufenen Ecken der Stadt genauso wie auf der bürgerlichen Halbhöhe. Eine „gesunde Skepsis bei fast allem“ hat er sich aus dieser Zeit bis heute bewahrt.

„Es ist nicht leicht, mit einem Polizisten verheiratet zu sein“

Nebenher bekommen er und seine Frau vier Kinder, einen Sohn und dann drei Töchter. Sie ziehen aus dem Westen in eine Wohnung mit Garten in Botnang. Wie fühlt es sich an, von einem blutigen Tatort zu kommen und daheim wuseln vier Kleinkinder um einen herum? „Ich wollte am Abend nicht mehr darüber reden. Man muss nicht alles heimtragen.“

Seine Frau habe immer Verständnis für seinen Job gehabt, selbst wenn eine Sonderkommission ihn fast rund um die Uhr auf dem Revier festhielt. Eine Ehe, die Jahrzehnte hält, ist bei Polizisten eher die Ausnahme als die Regel: „Es ist nicht leicht, mit einem Polizisten verheiratet zu sein.“

Als Richard Zenzs bei der Kriminalpolizei begonnen hat, gab es nach belastenden Einsätzen keine psychologische Betreuung. „Das kam erst später.“ Nie, sagt er, sei es bei einem seiner Einsätze mal richtig gefährlich geworden. Eine Narbe am Ellenbogen könnte zwar gut und gern als Souvenir an einen Streifschuss durchgehen, kommt aber von einem verunglückten Fahrsicherheitstraining, das Polizisten regelmäßig absolvieren müssen. „Ich bin all die vielen Jahre unbeschadet durchgekommen. Dafür bin ich dankbar, denn das ist nicht bei allen Kollegen so.“

Anfang der Neunzigerjahre wird Zenzs Spezialist für Brandermittlungen. 1992 werden er und seine Kollegen zu einem Großbrand in der Innenstadt gerufen: Der Firnhaber-Bau steht in Flammen. Das Feuer wütet in atemberaubender Geschwindigkeit, von dem Gebäude an der Kronprinzstraße bleibt nur ein Gerippe. Es ist die größte Feuersbrunst, die Stuttgart seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt hat. Auf 50 Millionen Mark summiert sich der Schaden. Die Ermittlungen ergeben, dass ein bankrotter Gaststättenwirt sein Lokal loswerden wollte – und es kurzerhand anzündete. Das völlig zerstörte Möbelhaus Firnhaber: ein Kollateralschaden.

„In den Brandbereich musste ich mich reinfuchsen, das ist alles hoch technisch“, sagt Zenzs heute. Reingefuchst hat er sich auch in die komplizierte Technik im Schwimmbadkeller vom ASV, die garantiert, dass oben im Becken Rentnerinnen ihre Aquafitness trainieren und die Jugendlichen perfekte Arschbomben fabrizieren können.

Im Ruhestand löst er beim ASV Botnang ein Versprechen ein

Im November 2016 geht Richard Zenzs in Pension, im Dezember steht er das erste Mal mit Hugo Burgemeister im Keller. „Ich habe ein Versprechen eingelöst, das ich meinen Freunden vom Lauftreff gegeben hatte.“ Mit viel ehrenamtlichem Engagement hatten mehrere ASV-Mitglieder um die Jahrtausendwende die Grundsanierung des Bades organisiert. Denen hatte Zenzs versprochen: „Wenn ich mal im Ruhestand bin, stehe ich zur Verfügung.“ Vier Jahre lässt er sich von dem heute 85-jährigen Burgemeister und dem Alleskönner Kurt Schill in die technischen Finessen des Bädles einführen, dann übernimmt er.

600 Stunden im Jahr, schätzt Zenzs, verbringt er zwischen Heizkessel und Pumpen. „Wir sind ein gutes Team aus Ehrenamtlichen, aber wir sind inzwischen auch alle älter geworden.“ Gerne würden sie die Verantwortung für das Freibad in jüngere Hände geben, „aber die Suche nach Nachfolgern wird nicht leicht.“ Wie überall im Land fehlt dem Ehrenamt auch in Botnang der Nachwuchs.

„Ich bin hier reingestolpert und dafür bin ich zutiefst dankbar“, sagt Richard Zenzs. „Es hat mir eine Aufgabe gegeben, als ich eine brauchte.“ Früher habe er nie ganz verstanden, warum die Polizei Seminare anbiete für die, die kurz vor dem Ruhestand stehen. Erst als er selbst in Pension ging und vor der Frage stand: Und jetzt? Was macht man mit einem ganz normalen Dienstag, der in der Woche zuvor noch randvoll zugepackt war mit Verhören, Besprechungen und Aktenstudium?

Gar nicht so wenige kommen mit dem Übergang nicht klar, fallen in ein Loch, werden Opfer der Langeweile. Der Kontakt zu manchem ehemaligen Kollegen bleibt, aber: „Man muss den Schnitt machen – jetzt ist die Zeit der Jungen, unsere ist vorbei.“ Kommissare, die als Pensionäre noch verzwickte Fälle lösen, gibt es eben doch nur im Krimi. Im Polizeimuseum in der Hahnemannstraße macht Zenzs aber regelmäßig Führungen.

Fälle, die der Stuttgarter Ex-Polizist nie vergaß

Gibt es Fälle, die ihn nie losgelassen haben? Ja, die gibt es, sagt der 69-Jährige. Der Mord an der erst neunjährigen Sabine Hammerich, Tochter eines von Zenzs‘ Kollegen, den man nie aufklären konnte. Damals war er selbst ein junger Vater. Der Fall der 17-jährigen Anja Aichele, die 1987 in Muggensturm erdrosselt und notdürftig verscharrt in einem Blumenbeet gefunden wurde – auch diese Akte ist noch offen. Oder der verheerende Brand in der Geißstraße, der 1994 sieben Menschen das Leben kostete. „Das sind Dinge, die vergisst man nicht.“

Oben füllt sich das Freibad, leuchtet das Becken eisbonbonblau und verheißungsvoll. Richard Zenzs bleibt noch im Keller. Schließlich muss er noch rausfinden, warum die Pumpe spinnt.