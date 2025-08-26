Freibad des ASV Botnang: Vom Herzblut-Polizist zum Bademeister – „Ich habe ein Versprechen eingelöst“

43 Jahre lang war Richard Zenzs bei der Stuttgarter Polizei, untersuchte Mordfälle und Brandstiftungen. Dann ging er in den Ruhestand – und begann nochmal was völlig anderes.
Donnerstagmorgen, kurz nach neun, mitten in den Sommerferien: Im Freibad des ASV Botnang ziehen ein paar Dauerkartenbesitzerinnen gemächlich ihre Bahnen. Drei Buben kicken sich einen Fußball zu. Noch ist viel Platz auf den Liegewiesen, der große Andrang kommt an diesem heißen Ferientag sicher noch, aber später. Im Bauch des Bades, dem Technikkeller, ist Richard Zenzs aber schon beschäftigt. Eine Pumpe will nicht so, wie er will. Warum, das gilt es jetzt herauszufinden.