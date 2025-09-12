Freche Kinder-Frage: Gucken die Spieler der Kickers Partien des VfB Stuttgart?

Blau oder Rot – das ist die Frage, die sich Fußballfans aus Stuttgart irgendwann in ihrem Leben stellen müssen. Oder gucken die Kickers-Spieler auch VfB-Spiele?

Lange ist es her, dass die Stuttgarter Kickers und der VfB Stuttgart sportlich auf Augenhöhe agiert haben. Der Club von der Waldau nimmt in diesem Jahr erneut Anlauf und versucht den Sprung in die Drittklassigkeit. Der VfB Stuttgart hingegen hat sich zuletzt konsolidiert und will in diesem Jahr nichts mit dem Abstieg zu tun haben – ob es erneut für einen europäischen Wettbewerb reicht, wird sich zeigen.

Dass vor diesem Hintergrund die Spieler der Kickers vermeintlich auch das Geschehen und die Spiele des Clubs aus Cannstatt verfolgen – durchaus möglich. Die Frage darf gestellt werden – vor allem von Kindern.

„Guckt ihr heimlich VfB-Spiele?“, versuchten die Kinderreporter unserer Zeitung unlängst die Kickers-Akteure David Tomić und Maximilian Zaiser aus der Reserve zu locken.

Damit brachten sie das Duo sichtlich in Verlegenheit, Tomić und Zaiser schmunzelten. Das vergangen Spiel habe er gesehen, sagte Tomić. „Aber ansonsten bin ich nicht so der Typ, der jetzt den VfB Stuttgart wirklich verfolgt.“ Hin und wieder mal, wenn das Programm sonst nichts hergebe, „lasse ich es so nebenbei laufen“, lautete Zaisers Antwort.

Elias outete sich als VfB-Fan beim Besuch der Kids auf der Waldau. „Kann ja noch viel passieren“, sagte Zaiser, „vielleicht kommst du ja doch noch zum richtigen Verein.“

Die Blauen, die zuletzt einen Last-Minute-Sieg in Steinbach feierten und aus sechs Spielen zehn Punkte holten (Tabellenplatz 6.) treffen an diesem Samstag (14 Uhr/Gazi-Stadion) auf die zweite Mannschaft des SC Freiburg.