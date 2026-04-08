Frecciarossa 1000: Italienischer Schnellzug für Tests in Deutschland unterwegs

Schnellzüge in Deutschland sind meistens ICE, mit Glück sehen Bahnfans auch einen französischen TGV – bislang zumindest. Ab Mai kommt ein neuer feuerroter Zugtyp hinzu
Der italienische Schnellzug Frecciarossa 1000 wird ab Mai für Probefahrten in Deutschland unterwegs sein. Die Testfahrten sind Teil eines Zulassungsprozesses der Hersteller Hitachi und Alstom. Denn zum Fahrplanwechsel im Dezember soll der Zugtyp auf den neuen Direktverbindungen München – Mailand und München – Rom eingesetzt werden.