Kinderleiche in seinem Auto gefunden: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage gegen US-Sänger D4vd

Das Los Angeles County erhebt Mordanklage gegen den 21-jährigen US-Musiker D4vd. Im Raum stehen lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Die zuständige Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem den Mord an einer 14-jährigen vor.
Der Fall um den US-Sänger D4vd (21) nimmt Fahrt auf: Am Montag, dem 20. April, erhob der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, offiziell Anklage gegen den Musiker David Anthony Burke - besser bekannt unter seinem Künstlernamen D4vd. Der Vorwurf: Mord an der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez, deren zerstückelte Leiche im September 2025 im Kofferraum eines auf den Sänger zugelassenen Teslas entdeckt worden war.