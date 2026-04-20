Kinderleiche in seinem Auto gefunden: Staatsanwaltschaft erhebt Mordanklage gegen US-Sänger D4vd

Das Los Angeles County erhebt Mordanklage gegen den 21-jährigen US-Musiker D4vd. Im Raum stehen lebenslange Haft oder die Todesstrafe. Die zuständige Staatsanwaltschaft wirft ihm unter anderem den Mord an einer 14-jährigen vor.

Der Fall um den US-Sänger D4vd (21) nimmt Fahrt auf: Am Montag, dem 20. April, erhob der Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Nathan Hochman, offiziell Anklage gegen den Musiker David Anthony Burke - besser bekannt unter seinem Künstlernamen D4vd. Der Vorwurf: Mord an der 14-jährigen Celeste Rivas Hernandez, deren zerstückelte Leiche im September 2025 im Kofferraum eines auf den Sänger zugelassenen Teslas entdeckt worden war.

Die Anklage, die laut "People" auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, enthält gleich mehrere erschwerende Tatbestandsmerkmale: Hochman zufolge wird Burke vorgeworfen, das Mädchen heimtückisch, aus Gründen der Habgier und zur Verdeckung einer anderen Straftat ermordet zu haben. Hinzu kommen Vorwürfe sexueller Handlungen an einer Person unter 14 Jahren sowie die Verstümmelung menschlicher Überreste.

Höchststrafe: Lebenslang oder Todesstrafe

Aufgrund dieser besonderen Umstände droht Burke im Falle einer Verurteilung laut übereinstimmenden Medienberichten lebenslange Haft ohne Möglichkeit einer Bewährung oder sogar die Todesstrafe. Ob die Staatsanwaltschaft die Höchststrafe tatsächlich beantragen wird, ließ Hochman auf der Pressekonferenz zunächst offen. Burke war drei Tage vor der Ankündigung in den Hollywood Hills festgenommen worden; seit November 2025 stand er bereits im Fokus der Ermittlungen.

Seine Verteidiger Blair Berk, Marilyn Bednarski und Regina Peter hatten bereits im Vorfeld der Anklage die Vorwürfe zurückgewiesen: "Die tatsächlichen Beweise in diesem Fall werden zeigen, dass David Burke Celeste Rivas Hernandez nicht ermordet hat und nicht die Ursache ihres Todes war", hieß es in einer Stellungnahme des Anwaltsteams.

Leiche am Tag nach dem 15. Geburtstag entdeckt

Die grausamen Umstände des Fundes erschüttern: Am 8. September 2025, einen Tag nach Celestes 15. Geburtstag, rückten Polizeibeamte zu einem Abschlepphof aus, nachdem Mitarbeiter dort einen starken Verwesungsgeruch aus einem geparkten Tesla gemeldet hatten. Im vorderen Kofferraum des Fahrzeugs fanden sie die sterblichen Überreste des Mädchens. Die offizielle Todesursache ist bis heute nicht öffentlich bekannt, da die Behörden eine Versiegelung des Obduktionsberichts bewirkten.

Celeste Rivas Hernandez stammte aus einer salvadorianischen Einwandererfamilie und war aus Lake Elsinore, Kalifornien, mindestens dreimal im Jahr 2024 als vermisst gemeldet worden. Anwohner berichteten laut der "Los Angeles Times", das Mädchen sei zuvor mehrfach von zu Hause weggelaufen.

D4vd, der mit dem Song "Romantic Homicide" (auf deutsch "Romantischer Mord") auf TikTok zum viralen Phänomen wurde, hatte seine Karriere infolge der Ermittlungen bereits im Herbst 2025 auf Eis legen müssen: Eine US-Tournee wurde abgesagt, Werbepartner trennten sich reihenweise von ihm. Die Tätowierung "Shhh..." auf dem Zeigefinger des Mädchens - nahezu identisch mit einem Tattoo des Sängers - hatte die Ermittler frühzeitig auf seine Spur geführt.