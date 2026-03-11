Frauen-Retreat in Australien : So teuer wird ein Treffen mit Meghan

Im April reisen die Sussexes erstmals seit sieben Jahren wieder nach Australien. In Sydney nimmt Herzogin Meghan an einem exklusiven Frauen-Retreat teil. Wer sie dort treffen möchte, zahlt bis zu 1.972 Euro - inklusive Gruppenfoto und Sitzplatz in der ersten Reihe.

Im April reisen Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) nach Melbourne und Sydney. Für Meghan steht im Rahmen der Australienreise ein ganz besonderes Event auf dem Programm: Sie schließt sich dem Team des Podcasts "Her Best Life" an und nimmt an einem Frauen-Retreat teil.

Vom 17. bis 19. April soll sich das InterContinental Sydney Coogee Beach in einen Ort für Inspiration und Austausch verwandeln. Highlight der dreitägigen Veranstaltung ist ein intimes Galadinner, bei dem Meghan persönlich anwesend sein und an einer moderierten Gesprächsrunde teilnehmen wird.

So kam die Zusammenarbeit zustande

Hinter der Kooperation steckt eine langjährige Freundschaft: Gemma O'Neill, Co-Host von "Her Best Life", erklärte in der Podcast-Folge vom 10. März, dass der gemeinsame Freund Markus Anderson den Kontakt vermittelt habe. Der Soho-House-Berater und enge Meghan-Vertraute habe die Zusammenarbeit bereits Ende 2025 ins Spiel gebracht. O'Neill schwärmte davon, wie sehr sie Meghans Resilienz bewundere. Zugleich betonte sie, dass die Herzogin die Community des Podcasts unterstützen wolle, in der gegenseitige Hilfe unter Frauen im Mittelpunkt stehe.

Für Prinz Harry und Herzogin Meghan ist es die erste Reise nach Australien seit mehr als sieben Jahren. Während des Besuchs wird das Paar verschiedene private, geschäftliche und philanthropische Termine wahrnehmen. Ihre beiden Kinder, Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4), werden die Reise Berichten zufolge jedoch nicht antreten.

So viel kostet es, Meghan zu treffen

Wer die Chance haben will, Herzogin Meghan in Sydney zu sehen, muss tief in die Tasche greifen. Das Retreat ist streng auf 300 Teilnehmerinnen limitiert. Interessierte können zwischen zwei Paketen wählen: Mit dem "Early Bird Ticket" für 2.699 australische Dollar (1.663 Euro) pro Person erhalten Teilnehmerinnen Zugang zum gesamten Wochenendprogramm. Für stolze 3.199 Dollar (1.972 Euro) pro Person sind zusätzlich Sitzplätze in den ersten beiden Reihen beim Galadinner, ein Gruppenfoto mit der Herzogin sowie ein exklusives Goodie-Bag und ein Hotelzimmer mit Meerblick enthalten.