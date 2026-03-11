Frauen-Retreat in Australien : So teuer wird ein Treffen mit Meghan

Im April reisen die Sussexes erstmals seit sieben Jahren wieder nach Australien. In Sydney nimmt Herzogin Meghan an einem exklusiven Frauen-Retreat teil. Wer sie dort treffen möchte, zahlt bis zu 1.972 Euro - inklusive Gruppenfoto und Sitzplatz in der ersten Reihe.
Im April reisen Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) nach Melbourne und Sydney. Für Meghan steht im Rahmen der Australienreise ein ganz besonderes Event auf dem Programm: Sie schließt sich dem Team des Podcasts "Her Best Life" an und nimmt an einem Frauen-Retreat teil.