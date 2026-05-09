Frauen in der Tattoobranche: Von Fineline bis Old School – vier neue Tattoostudios in Stuttgart

Vier neue Tattoo-Studios in Stuttgart: Roter Reiher, 100Hz, Kleine Katze und Rebel Yell Ink. Wir stellen die neuen Orte vor – und verraten, was die Künstler:innen gerne stechen würden.
Stuttgarts Tattoo-Szene bleibt in Bewegung. Von Szene-Oldies wie Checker Demon oder Cactus, die seit Jahrzehnten unter die Haut gehen, bis zu spannenden freshen Openings reicht die Liste, die Dichte an Studios ist gefühlt so hoch wie nie. Allein in den ersten Wochen des Jahres 2026 haben gleich mehrere neue Tattoo-Places ihre Maschinen angeworfen. Wir stellen vier von ihnen vor.