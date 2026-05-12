Frauen des VfB Stuttgart: Stadion, Gegner, Kader – so geht es für die VfB-Frauen jetzt weiter

Nach dem Aufstieg in die Bundesliga treibt der VfB Stuttgart die Planungen für sein Frauenteam voran. Was sind die nächsten Schritte?
Die Feier auf dem Rasen wurde am Sonntagabend noch fortgesetzt. Die Frauen des VfB Stuttgart wechselten auf den Cannstatter Wasen - und jubelten dort weiter über den vorzeitig erreichten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Im Eiltempo hat der Club es also von der Oberliga ins Oberhaus geschafft. Dort soll nicht nur ein Gastspiel gegeben werden: Der VfB will sich schnellstmöglich unter Deutschlands besten Frauenmannschaften etablieren. Um das zu erreichen sind nun einige Fragen zu klären. Ein Überblick.