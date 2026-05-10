Frauen des VfB Stuttgart: Am Ziel! VfB-Frauen machen den dritten Aufstieg in Folge perfekt

2022 begann beim VfB Stuttgart das Projekt Frauenfußball in der Oberliga. Vier Jahre später ist der Club am Ziel: Das Team hat den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht.
Zweifel hatte es im Grunde schon vor dem Anpfiff am Sonntagnachmittag keine mehr gegeben. Um kurz vor 16 Uhr herrschte dann aber endgültig Gewissheit. Die Frauenmannschaft des VfB Stuttgart hat durch den Sieg gegen den VfL Wolfsburg II den Sprung in die Bundesliga perfekt gemacht. 4:1 (Tore durch Fabienne Dongus, Julia Glaser, Nicole Billa, Dafina Redzepi) hieß es am Ende – und als der Abpfiff ertönt war, begann die fast spontane Aufstiegsfeier.