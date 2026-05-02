Bei diesem Frühlingsfest sind die Mitarbeiterinnen der Wasenboje erstmals aufsuchend unterwegs. Sie gehen auf Frauen zu, die hilfebedürftig wirken. Wir waren für einen Abend dabei.

Es ist der Abend vor dem Maifeiertag. Tagsüber war schönstes Wetter, nun ist es Abend, das Gelände des Cannstatter Wasens ist voll. Und während es überall leuchtet und blinkt, ist es hinter einem der großen Festzelte ziemlich dunkel. Dort kauert eine junge Frau im Dirndl. Sie schaut auf ihr Handy, das Display erhellt leicht ihr Gesicht. Von weitem sieht man nicht, ob die Frau Nachrichten schreibt oder ob es ihr nicht gut geht.

Dorothea Hanselmann und Özlem K., zwei Mitarbeiterinnen der Wasenboje, bemerken sie, nähern sich, fragen sie, ob alles in Ordnung sei. Die Frau bejaht. Dann erscheint ein Mann in Lederhose. Er will mit der Frau sprechen, doch diese sagt immer wieder, dass sie ihre Ruhe wolle. Der Mann reagiert gereizt, auch auf die Anwesenheit der Wasenboje-Mitarbeiterinnen. Doch die beiden können ihm vermitteln, dass alle dem Wunsch der Frau nachkommen sollten: Ruhe. Der Mann trollt sich, zumindest vorerst.

Seit 2023 gibt es die Wasenboje als geschützten Ort für Mädchen und Frauen. In den vergangenen drei Jahren hatten die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen mehr als 1000 Kontakte mit betroffenen Personen. Darunter auch Vorfälle, bei denen Frauen und Mädchen Opfer von K.o.-Tropfen geworden waren oder es zu sexualisierter und körperlicher Gewalt gekommen war. Bei diesem Frühlingsfest sind die Mitarbeiterinnen der Wasenboje erstmals aufsuchend unterwegs. Das bedeutet: Sie verlassen ihren Container und laufen über das Gelände. „Wir schauen mit wachsamem Blick, ob Frauen oder Mädchen orientierungslos oder hilfebedürftig wirken“, sagt Dorothea Hanselmann.

Eine junge Frau sitzt allein hinter einem Festzelt: Die Mitarbeiterinnen der Wasenboje bemerken sie und gehen auf sie zu. Foto: Lichtgut 7 Ferdinando Iannone

Dabei seien sie nicht nur auf den Hauptwegen unterwegs, sondern auch auf den schmalen Wegen in sowie rund um die Festzelte und bei den Toiletten. „Wir wissen nie, was passiert“, sagt Hanselmann. Daher haben sie stets Walkie-Talkies dabei sowie ein Sicherheitswort vereinbart, das sie nennen, wenn sie untereinander Unterstützung brauchen.

Eine Frau ruft: „Ich will nur wissen, warum du mich geschubst hast!“

„Ich achte immer auf die Augen einer Person, ob jemand alleine ist, panisch telefoniert oder schneller atmet, was Anzeichen einer Panikattacke sein könnten“, sagt Dorothea Hanselmann. Bei Gruppen und Paaren probiere sie zu erfassen, ob „eine gesunde Dynamik oder womöglich ein Machtgefälle besteht“. Wenn eine Frau oder ein Mädchen weine, böten sie auch Unterstützung an. „Wir hören wertfrei und wertschätzend zu und bieten einen Ort der Ruhe.“ Bei Bedarf vermittelten sie weiter an das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Polizei oder Beratungsstellen für sexualisierte Gewalt.

Ein Paar kommt aus einem der Zelte und streitet: Dorothea Hanselmann (li., von hinten) beobachtet die Situation. Foto: Ferdinando Iannone

Viele der Situationen, die die Mitarbeiterinnen auf dem Wasen erleben, sind nicht leicht einzuschätzen. Wie das augenscheinliche Paar, das an jenem Abend aus einem Festzelt kommt und streitet. Er hält sie in einem festen Griff, sie versucht mit ihm zu sprechen: „Ich will nur wissen, warum du mich geschubst hast! Ich hab doch gar nichts gemacht!“ Dorothea Hanselmann und Özlem K. nähern sich, winken die nahestehenden Security-Männer dazu, die sich in einem Halbkreis um das Paar aufstellen – noch ohne einzugreifen. Währenddessen kommen zwei Freundinnen der Frau hinzu. Die beiden Wasenboje-Mitarbeiterinnen sprechen mit den Freundinnen, erklären ihnen, wo sie zu finden sind, dass sie sich jederzeit melden könnten.

Bei Kapazität helfen sie auch Männern, etwa mit Pflastern

Dabei sind sie nicht nur für junge Frauen da. Özlem K. berichtet, dass sie auch schon einer älteren Frau geholfen habe, die ihren Partner auf dem Gelände verloren hatte und kein Handy besaß. „Gemeinsam mit der Polizei haben wir es geschafft, das Paar wieder zusammenzuführen.“ Und wenn sie von Männern angesprochen werden und Kapazität haben, helfen sie auch denen; etwa mit Pflastern oder Begleitung zum DRK.

Wenngleich die allermeisten Personen das Angebot der Wasenboje gegenüber den Mitarbeiterinnen loben, sich dankbar zeigen, teilweise sie sogar regelrecht feiern, so gebe es auch einzelne Männer, „die sich allein durch die Anwesenheit eines safer space für Frauen und Mädchen getriggert fühlen“, sagt Özlem K. So sei es den Mitarbeiterinnen wichtig, dass vor den Containern der Wasenboje keine Männer herumstünden, damit es eben ein Ort für Frauen und Mädchen bleibe. Ein Mann habe das partout nicht akzeptieren wollen, habe sich vor die Wasenboje gesetzt und geweigert, aufzustehen. „Das wurde erst gelöst, als die Securityleute kamen.“

An solchen Erlebnissen spüre man, dass es misogyne Strukturen gebe, sagt Özlem K., also manche Personen Frauen und deren sichere Orte nicht ernst nähmen oder abwerteten. Für sie und ihre Kolleginnen sei das umso mehr ein Antrieb, diese ehrenamtliche Arbeit zu tun – und gut drei Wochen lang auf dem Wasen einen sicheren Ort für weibliche Personen zu bieten.