Bei diesem Frühlingsfest sind die Mitarbeiterinnen der Wasenboje erstmals aufsuchend unterwegs. Sie gehen auf Frauen zu, die hilfebedürftig wirken. Wir waren für einen Abend dabei.
Es ist der Abend vor dem Maifeiertag. Tagsüber war schönstes Wetter, nun ist es Abend, das Gelände des Cannstatter Wasens ist voll. Und während es überall leuchtet und blinkt, ist es hinter einem der großen Festzelte ziemlich dunkel. Dort kauert eine junge Frau im Dirndl. Sie schaut auf ihr Handy, das Display erhellt leicht ihr Gesicht. Von weitem sieht man nicht, ob die Frau Nachrichten schreibt oder ob es ihr nicht gut geht.