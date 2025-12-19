Frau von Rapper Haftbefehl: Nina Anhan sucht Mann, dem sie vielleicht das Leben gerettet hat

Nina Anhan leistet in einem Supermarkt bei einem Notfall erste Hilfe. Sie will sich vergewissern, dass es ihm besser geht – kann aber das Krankenhaus nicht finden, in dem er liegt.
Nina Anhan, Ehefrau des Rappers Haftbefehl, hat bei einem Notfall in einem Supermarkt am Mittwoch nach eigenen Angaben erste Hilfe geleistet, nachdem ein Mann bewusstlos zusammengebrochen sein soll und dies ihren Followern auf Instagram mitgeteilt. Nun lieferte die 35-Jährige, die zumindest zeitweise mit ihrer Familie in der Region Stuttgart lebt, ein Update zu dem Vorfall.