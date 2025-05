Nach den tödlichen Schüssen im Frankfurter Hauptbahnhof im August vergangenen Jahres hat die Polizei drei weitere Tatverdächtige festgenommen. Laut Staatsanwaltschaft durchsuchten die Ermittler auch die Wohnungen der drei Beschuldigten in Lahr und Breisach in Baden-Württemberg.

Am 20. August hatte der damals 54 Jahre alte mutmaßliche Haupttäter im Frankfurter Hauptbahnhof einen 27-Jährigen mit mehreren Schüssen getötet. Der Mann wurde kurz nach der Tat gefasst und sitzt nun in Untersuchungshaft. Die Ermittler vermuten eine Familienfehde in der Türkei als Grund für die Tat und gehen davon aus, dass er nicht allein handelte.

Vier weitere Tatverdächtige wurden bereits im Dezember 2024 festgenommen und befinden sich ebenfalls in Untersuchungshaft.

Den nun festgenommenen Männern im Alter zwischen 33 und 28 Jahren werden diverse Verbindungen zur Tat vorgeworfen. Der älteste soll demnach die Tat im Hintergrund koordiniert haben. Ein 28-Jähriger soll am Abend der Tat am Hauptbahnhof Mainz auf das Opfer gewartet haben, um ihn zu erschießen. Allen wird mittäterschaftlicher Mord und die Verabredung zu einem Verbrechen vorgeworfen. Die drei Tatverdächtigen sind miteinander und mit dem mutmaßlichen Haupttäter verwandt.