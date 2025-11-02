Franchise-System: Eine neue Chance für die Leichtathletik?

Ein Unternehmer will der Sportart mit Startgemeinschaften unter die Arme greifen. Die Idee wird schon in einigen Metropolen umgesetzt – bald auch in Stuttgart?
Claus Dethloff hat ein hehres Ziel: Der Unternehmer aus Köln möchte die Leichtathletik wieder zu einer starken Marke machen. „Denke groß“, lautet das Motto des ehemaligen Hammerwerfers. Deshalb hat er eine revolutionäre Idee entwickelt. In mehreren deutschen Städten hat er Leichtathletik-Startgemeinschaften nach dem Franchise-System gegründet. Von Januar 2026 an soll es auch eine Gemeinschaft in Stuttgart geben. Der neue Verein soll Stuttgart Athletics heißen. „Stuttgart Athletics ist ein reiner Leichtathletik-Club und stärkt die Verbindung dieser Olympischen Sportart mit der Metropolregion Stuttgart“, heißt es in einer Vorankündigung.