Francesco Farioli: Deshalb lobt der Coach des FC Porto den VfB in den höchsten Tönen

Der VfB trifft im Achtelfinale der Europa League auf den FC Porto. Dessen Coach Francesco Farioli hat großen Respekt vor dem Bundesligisten – nur bei einer Frage weicht er aus.
An Selbstbewusstsein fehlt es Francesco Farioli (36) nicht, was auch kein Wunder ist – denn es läuft alles andere als schlecht für den italienischen Cheftrainer des FC Porto. Sein Club führt die Tabelle der portugiesischen Liga mit vier Punkten Vorsprung auf Sporting Lissabon an, hat nur eines seiner 25 Spiele verloren, erst zehn (!) Gegentore kassiert und sich in der Europa League als Fünfter direkt fürs Achtelfinale qualifiziert. „Der Anspruch des FC Porto ist, jedes Spiel zu gewinnen, das gehört zu unserer Identität“, meinte Francesco Farioli während der Pressekonferenz in der MHP-Arena mit Blick auf das Hinspiel beim VfB Stuttgart an diesem Donnerstag (18.45 Uhr). Er sagte aber auch: „Unser Respekt vor dem Gegner ist groß!“ Und dafür gibt es Gründe.