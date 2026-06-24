Auf einem Teilstück der Landesstraße 1127 gilt ein Tempolimit. Viele Autofahrer schütteln darüber den Kopf. Ursächlich ist ein Fahrzeugbrand – der schon Monate zurück liegt.
Wer häufiger auf der Landesstraße 1127 zwischen Affalterbach und Winnenden pendelt, dürfte sich mit wachsendem Unverständnis fragen, weshalb man in der Nähe des Kreisverkehrs in Richtung Schwaikheim und Weiler zum Stein abrupt den Fuß vom Gaspedal nehmen muss. Schon seit Monaten gilt hier Tempo 50 auf einem vielleicht 200 Meter langen Abschnitt. Und zwar in beiden Richtungen. Ein Schild weist auf Straßenschäden hin, die aber nach menschlichem Ermessen nicht wahrnehmbar sind. Auffällig ist lediglich ein angerauchtes Stück Belag in Fahrtrichtung Affalterbach, das sich aber auch ohne Erschütterungen überrollen lässt.