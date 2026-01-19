Fragen und Antworten: Was man zur Landtagswahl in Baden-Württemberg wissen muss

Wer darf wählen, welche Aufgaben hat der Landtag und wie funktioniert Landespolitik? Die wichtigsten Antworten auf Fragen rund um die Landtagswahl in Baden-Württemberg.
Am 8. März wählen die Bürgerinnen und Bürger in Baden-Württemberg einen neuen Landtag. Momentan wird das Land von einer Koalition aus Grünen und CDU regiert, mit Winfried Kretschmann an der Spitze. Der 77-Jährige war der erste grüne Regierungschef in Deutschland und ist seit 2011 Ministerpräsident. Bei dieser Wahl wird er nicht erneut kandidieren. Damit geht in Baden-Württemberg eine politische Ära zu Ende.