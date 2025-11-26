Fotokampagne in Stuttgart: Große Bühne für eine Eisprinzessin, die anderen etwas voraus hat

Der Stuttgarter Verein 46Plus will Vorurteile gegenüber Menschen mit Down-Syndrom abbauen. Das Apollo-Theater und die Eiskönigin helfen ihm dabei.

Wenn in den kommenden Tagen in Stuttgart Fotos mit der Eiskönigin aus dem gleichnamigen Musical auftauchen, dann fragt sich der Betrachter vielleicht, wer denn wohl die Eisprinzessin neben der Eiskönigin Elsa ist? Der Musical-Veranstalter Stage-Entertainment und der Stuttgarter Verein 46Plus kennen die Antwort: es ist die achtjährige Mara, die vor drei Jahren aus der Ukraine nach Deutschland kam. Die Plakate zeigen sie an der Seite von Musicalstar Ann-Sophie, der stimmgewaltigen Eiskönigin Elsa. Anlässlich des Tages der Menschen mit Behinderung am 3. Dezember trafen sich die Musical-Darstellerin und Mara zum Fotoshooting mit Fotografin Conny Wenk. Schnell war auch die passende Überschrift über den Fotos gefunden: „Vielfalt ist magisch.“

Die Plakatkampagne steht in einer langen Reihe von Aktionen, mit denen der Verein 46Plus auf die Belange von Menschen mit Down-Syndrom aufmerksam macht. Sein Ziel ist es, „die Themen Vielfalt und Inklusion in den Fokus zu rücken und Vorurteile und Berührungsängste abzubauen“. Dafür hat der etliche prominente Unterstützer gefunden. Darunter der VfB Stuttgart und dessen Stiftung. Auch ein Foto-Kalenders mit Prominenten und ein inklusives Kochbuch ist schon entstanden. Das Apollo-Theater hat dem Verein und dessen Anliegen bereits zweimal zu Aufmerksamkeit verholfen. Es freut uns immer riesig, wenn 46Plus bei uns vorbeischaut“, wird Constanze Müller, Theaterleiterin am Apollo-Theater, zitiert.

Regie führte neben Fotografin Conny Wenk der Künstlerisch Leiter am Apollo-Theater Maximilian Mann. Er platzierte Ann-Sophie und Marta direkt an die Treppe zum Schloss der Eiskönigin. Die Achtjährige strahlte, sie fühlte sich wie im Märchen. Neben der Eiskönigin hatte es Marta noch eine weitere Figur aus dem Musical angetan: Schneemann Olaf, der, so berichtet es Vereinsmitglied Maren Krebs, „genauso wie viele Menschen mit Down-Syndrom immer offen sagt, was er denkt.“ Der Verein will mit der Fotokampagne unterstreichen, „dass jeder Mensch einzigartig ist – völlig unabhängig von der Anzahl der Chromosomen“.

Eine Genveränderung, aber keine Krankheit

Bei Menschen mit einem Down-Syndrom ist das Chromosom 21 in jeder Zelle drei- statt zweifach vorhanden, daher spricht man auch von Trisomie 21. In Deutschland kommen nach Angaben von 46Plus jährlich etwa 1200 Kinder mit einem Down-Syndrom zur Welt. Wichtig ist dem Verein zu betonen, dass Trisomie 21 eine Genveränderung, jedoch keine Krankheit ist. „Jedes Kind mit Down-Syndrom ist einzigartig in Charakter, Persönlichkeit sowie Ausprägung von Intelligenz und Lernfähigkeit“, betonen Maren Krebs und ihre Mitstreiterinnen. Sehen kann man die von der AOK Baden-Württemberg gefördert Fotokampagne, ab 3. Dezember auf Plakatflächen sowie auf 2 Linienbussen der Stuttgarter Straßenbahnen.