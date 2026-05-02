Mit ihren Aktfotos ist Tina Trumpp international erfolgreich. Für ihr neues Kunstprojekt muss die 51-Jährige nicht nach Paris, sondern nur vor die Haustüre in Schwaikheim.
Sie ist gut unterwegs – Ausstellungen in Italien oder Portugal, Messen in Holland, Shootings in Paris. Die Fotografin Tina Trumpp aus Schwaikheim hat sich in der männerdominierten Aktfotografie längst einen Namen gemacht, arbeitet international, hat einen Bildband rausgebracht und verkauft ihre Werke bishin zu fünfstelligen Bereichen. Doch solche Shooting-Tage, an denen sie ihre Models gerne in Hotelsuiten ablichtet, sind auch umtriebig, laut und hart. „Man muss gut durchgeplant seine Arbeit verfolgen und Ausdauer beweisen. Das ist nicht nur Kunst, sondern auch Business.“