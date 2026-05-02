Mit ihren Aktfotos ist Tina Trumpp international erfolgreich. Für ihr neues Kunstprojekt muss die 51-Jährige nicht nach Paris, sondern nur vor die Haustüre in Schwaikheim.

Sie ist gut unterwegs – Ausstellungen in Italien oder Portugal, Messen in Holland, Shootings in Paris. Die Fotografin Tina Trumpp aus Schwaikheim hat sich in der männerdominierten Aktfotografie längst einen Namen gemacht, arbeitet international, hat einen Bildband rausgebracht und verkauft ihre Werke bishin zu fünfstelligen Bereichen. Doch solche Shooting-Tage, an denen sie ihre Models gerne in Hotelsuiten ablichtet, sind auch umtriebig, laut und hart. „Man muss gut durchgeplant seine Arbeit verfolgen und Ausdauer beweisen. Das ist nicht nur Kunst, sondern auch Business.“

Durchschnaufen, entspannen und auftanken kann die 51-Jährige in ihrem Haus in Schwaikheim. Und genau dort lässt sie sich aktuell für ihr neuestes Projekt – sie beschäftigt sich mit dem sogenannten Cyanotypie-„Blaudruck“, einem alten fotografischen Edeldruckverfahren – inspirieren. Denn die bekannte Aktfotografin ist auch Künstlerin, erfindet sich gerne immer mal wieder neu und musste erkennen, dass das Glück manchmal auch ganz klein, ruhig und nah sein kann – nicht in Paris, London oder Amsterdam, sondern direkt vor der Haustüre.

Zwei geschwächte Igel-Babys gaben den Anstoß für das neueste Projekt der Künstlerin

Wie es dazu kam, dass sie ihren Garten und die dortigen Pflanzen und Blumen als künstlerischen Schatz entdeckte beziehungsweise was dazu den Anstoß gab, davon erzählt Tina Trumpp an einem sonnigen Vormittag auf ihrer Terrasse – mit einem Kaffee vor sich und einem breiten Lächeln im Gesicht. „Die Rückbesinnung tut mir gut. Ich werde natürlich auch mit der Aktfotografie weitermachen und möchte als nächstes den Männerakt für mich entdecken, aber aktuell brauche ich den Rückzug“, erklärt die 51-Jährige und fügt hinzu, dass alles mit zwei kleinen schwachen Igelbabys begonnen habe.

Ästhetische Kunst: Tina Trumpp hat sich in der männerdominierten „Königsdisziplin“ Aktfotografie schnell einen Namen gemacht. Foto: privat/Tina Trumpp

Vor der Garage beim Garten fand Tina Trumpp die geschwächten Tierchen an einem Tag im Herbst. Ohne Hilfe hätten die Jungtiere den Winter wohl nicht überlebt. Luna und Oskar – die beiden wurden direkt getauft – wogen nur etwa 280 Gramm. Mit viel Geduld und Fürsorge zog sie die beiden auf rund 900 Gramm auf, bis sie im Mai wieder in die Freiheit entlassen werden konnten – im Garten der Schwaikheimerin. „Den Garten habe ich anlässlich des Igel-Funds während der Überwinterung komplett umgestaltet. Der Rasen wich robusten, heimischen Stauden. Heute leben hier bei uns sechs bis acht Igel, darunter auch Luna und Oskar, die abends zurückkehren. Zudem sind dank der Blumen auch wieder Schmetterlinge da.“

Neuestes Projekt: Im heimischen Garten wird die 51-Jährige für Ihre Cyantopie-Kunstwerke fündig. Foto: privat/Tina Trumpp

Für das Cyantopie-Verfahren verewigt Tina Trumpp besagte Blumen und Blüten in einem aufwendigen Verfahren – denn die historische, fotografische Edeldrucktechnik aus dem Jahr 1842 nutzt Chemie, Sonne und Wasser. „Auf spezielles Blaudruck-Fotopapier gebe ich die Chemikalie, dann kommt die Pflanze auf das Papier und es wird eine halbe Stunde in der Sonne belichtet. Die Chemikalie reagiert auf das Licht und die Pflanze wird weiß, während das Papier tief blau wird“, erklärt die Künstlerin, die auch gerne auf Flohmärkten nach alter Kunst sucht, und zeigt das Ergebnis in einer großen Kunstmappe. Dort, hinter Folie, liegen strahlend blaue Unikate mit filigranen weißen Blumen und Blüten. „Es ist ziemlich viel Aufwand, aber es lohnt sich“, sagt die 51-Jährige, die an ihre Arbeit einen hohen Anspruch legt.

Auch Landschaften beschäftigen die Schwaikheimer Künstlerin. Foto: privat/Tina Trumpp

So muss auch bei den Aktfotografien jedes Detail stimmen und alles echt wirken. „Bei mir steht auch mal ein Haar ab, und ich störe mich nicht an Leberflecken.“ Zu sehen sind ihre Fotos in Magazinen, Bildbänden und in internationalen Ausstellungen. „Mittlerweile kann ich aussuchen. Aber anfangs muss man sich alles aufbauen und passende Galerien finden.“

Eines haben dabei alle ihre großformatigen Aufnahmen gemeinsam: Sie zeigen den ihr eigenen Blick auf den weiblichen Körper – nicht voyeuristisch, sondern mit viel Stil, in leisen Tönen. Ihren Durchbruch feierte Tina Trumpp gleich mit ihrer ersten Ausstellung: „Shades of Sensuality“ brachte der Fotografin 2016 den Durchbruch in der Aktfotografie-Szene.

Die Schwaikheimerin hat sich das Fotografieren quasi selbst beigebracht

Dabei hat sie sich das Fotografieren quasi selbst beigebracht. Aber zunächst schlug sie eine ganz andere Laufbahn ein. Im Jahr 2010 erschien ihr erstes Jazz-Album, 2012 dann die zweite CD. „Parallel hatte ich aber seit der Schulzeit immer auch viel mit Fotografieren zu tun“, sagt Tina Trumpp. Ende 2013 habe sie beschlossen, sich fortan komplett der Fotografie zu widmen. Die Musik wurde zum Nebenberuf – die richtige Entscheidung, wie sich schnell zeigte.

Trotz der Kunstprojekte wird Tina Trumpp der Aktfotografie treu bleiben – künftig will sie sich auch in Männerakt versuchen. Foto: privat/ Tina Trumpp

Zusätzlich zu Aktfotografie, Landschaftskunst und der Cyantopie ist Tina Trumpp auch in abstrakter Ölmalerei aktiv – sie stellt mit Rakeltechnik großflächige Werke her. „Die Bilder wirken erst richtig mit Licht, deshalb werden sie teils als Lichtskulptur oder Installation verkauft. Es ist eine riesige Sauerei und man weiß nie, ob es klappt oder nicht“, erklärt Tina Trumpp. Doch auch wenn sie Künstlerin durch und durch ist – unterhält man sich mit der 51-Jährigen, wird schnell klar, dass sie auch Organisatorin, Geschäftsfrau sowie Vertriebs- und Marketingexpertin ist und versuchen muss, in der heutigen digitalisierten Zeit mit KI klar zu kommen.

Da sei die Cyantopie mit Objekten aus dem privaten Raum Garten ein guter Kontrast. „Das Verfahren ist abhängig von natürlichen Bedingungen und das Resultat bleibt offen, ganz im Gegensatz zu Berechnungen der KI“, erklärt Trumpp und möchte, dass ihre Cyantopie auch als „kritische Perspektive auf die Gegenwart“ gesehen wird. „Das ist nicht nur eine Technik, sondern eine künstlerische Haltung“, sagt die Frau, die immer noch am liebsten analog fotografiert und für all ihre Kunst Inspiration in der Natur sucht. Mit ihrer Tochter war sie dafür zuletzt in Marrakesch unterwegs – die dortige Natur- und Farbenwelt genießen. „Es hatte 42 Grad. Ich war nur im Pool oder künstlerisch aktiv. Herrlich. Ich freue mich auf noch viele Naturprojekte, bin aber auch gespannt, wo mich die Aktfotografie als nächstes hinführen wird.“

Aktfotografin und Künstlerin – Tina Trumpp

Info:

Weitere Informationen zu der kreativen Frau aus Schwaikheim gibt es auf ihrer Homepage unter https://www.tinatrumpp.com/



