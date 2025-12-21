Forum Ludwigsburg: Fantastische Szenerien zu Trauer und Furcht in „Anima Obscura“

Das Scapino Ballett Rotterdam hat mit dem Multimedia-Spektakel „Anima Obscura“ in Ludwigsburg gastiert. Im letzten Drittel der Vorstellung setzt eine kleine Saalflucht ein.
Ein Körper liegt in einem sonst schwarzen Raum auf einem aus dem Inneren strahlenden Block, darüber ein durchsichtiges Tuch. Auf die Wände wie Hieroglyphen projizierte Hände tanzen und winken ihm zum Abschied. „Anima Obscura“, die Antrittschoreografie der Niederländerin Nanine Linning am renommierten Scapino Ballett Rotterdam, beginnt düster zu schweren Streichern aus Johannes Brahms’ „Deutschem Requiem“. Das Stück ist eigentlich schon älter; Linning hatte es ursprünglich 2021 für ihre Heidelberger Kompanie entwickelt. Als neue Leiterin des Scapino Balletts hat sie für 23 Tänzerinnen und Tänzer eine Neufassung erarbeitet, die am Samstagabend im Forum Ludwigsburg zu sehen war.