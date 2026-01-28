Beim Forum der Kulturen geht eine Ära zu Ende. Rolf Graser gibt nach 25 Jahren sein Amt als Geschäftsführer ab. Wer ist seine Nachfolgerin?
Es ist ein Kunststück. Und nicht allen gelingt dies. Der rechtzeitige Rückzug von Amt und Würden. Rolf Graser, Jahrgang 1954, hat schon längst das Rentenalter erreicht, im vorigen Jahr hatte er angekündigt: „Es wird Zeit, einen geordneten Übergang zu vollziehen.“ Der soll in diesem Frühjahr stattfinden. Am 1. Februar tritt Alina Papagiannaki-Sönmez als Geschäftsführerin seine Nachfolge beim Forum der Kulturen an.