Fortsetzung für Schöneberger und Raab: Wer weiß wie wann was war? soll noch dieses Jahr weitergehen

RTL feiert den erfolgreichen Start von "Wer weiß wie wann was war?" und will die Showreihe angesichts der Quoten noch in diesem Jahr fortsetzen. In einer Pressemitteilung wird ausdrücklich das Moderationsduo Barbara Schöneberger und Stefan Raab gelobt.
Das RTL-Comeback von Stefan Raab (59) lief nicht ganz so glatt wie wohl erhofft - aber nun scheint der Entertainer auf die Erfolgsspur zurückgefunden zu haben. "Wer weiß wie wann was war? - Die Show der Generationen", die er zusammen mit Barbara Schöneberger (52) präsentiert hat, wird fortgesetzt. Das hat der Privatsender nach der zweiten Ausgabe verkündet.