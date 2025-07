Wegen eines Updates sind die Fortnite-Server aktuell down. Lesen Sie hier, was zum Status bekannt ist.

Heute, am 15. Juli 2025, sind die Fortnite-Server wegen des großen Updates 36.20 wie angekündigt offline. Die planmäßige Downtime begann um 10:00 Uhr deutscher Zeit. Bereits eine halbe Stunde zuvor, also um 9:30 Uhr, wurde das Matchmaking deaktiviert.

Wie lange werden die Server offline sein?

Die Dauer der Wartungsarbeiten wurde von Fortnite auf zweieinhalb Stunden geschätzt und hätte somit bereits um 12:30 Uhr enden sollen. Erfahrungsgemäß dauert die Downtime bei großen Updates aber oft länger. Sollte es bei den Wartungsarbeiten zu längeren Verzögerungen kommen, informiert Epic Games in der Regel auf den offiziellen Kanälen und der Fortnite-Statusseite. Es lohnt sich, dort regelmäßig den aktuellen Stand zu prüfen, um zu erfahren, wann die Server wieder online sind. Aktuell ist auf der Statusseite zu lesen, dass das Update noch andauert. Spieler müssen sich also noch in Geduld üben. Fall Guys und Rocket League können jedoch wie gewohnt gespielt werden.