Startup in Ludwigsburg: Formschön, nachhaltig, unkaputtbar: Vasen aus dem 3-D-Drucker

6 Die drei Gründer Tobias Sommer, Dennis Maaß und Valentin Gläsel (von links) Foto: dennismaass

Das Ludwigsburger Startup „dennismaass“ produziert Deko-Hingucker aus selbst weiterentwickelten 3-D-Druckern. Die drei Gründer erobern damit jetzt den europäischen und amerikanischen Markt.











Link kopiert



Vasen aus Ludwigsburg gab es schon im Jahr 1758 – allerdings aus handbemaltem Porzellan und im Rokoko-Stil. Sie waren, um es heutigen Worten zu sagen, das angesagte heiße Zeug, das die gut betuchten Trendsetter haben wollten. Die Herstellung von Porzellan – dem weißen Gold, wie man es nannte – war in Europa eine Innovation. Nach den Manufakturen in Wien und Meissen gehörte die in Ludwigsburg zu den Pionieren. Ähnlich verhält es sich mit den eher schlichten Vasen, Blumentöpfen, Untersetzern und Stiftehaltern von Dennis Maaß, der mit seinem Startup „dennismaass“ Ende 2021 nach Ludwigsburg gezogen ist: Das Design kommt gut an.