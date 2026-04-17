Format wird ersetzt: Annett Möller und Simon Beeck witzeln über Punkt 6-Abschied

Am Freitag moderierten Annett Möller und Simon Beeck zum letzten Mal gemeinsam "Punkt 6". Ab dem 4. Mai ersetzt "Deutschland am Morgen" die RTL-Frühsendungen - ohne das Duo. Zum Abschied nahmen die beiden ihre Situation mit Humor.
Den letzten gemeinsamen Morgen bei "Punkt 6" haben Annett Möller (47) und Simon Beeck (46) am Freitag mit einer Prise Galgenhumor beendet. Das Moderations-Duo stand am 17. April zum finalen Mal zusammen vor der RTL-Kamera - und scherzte live über den Grund für den Abschied.