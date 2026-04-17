Format wird ersetzt: Annett Möller und Simon Beeck witzeln über Punkt 6-Abschied

Am Freitag moderierten Annett Möller und Simon Beeck zum letzten Mal gemeinsam "Punkt 6". Ab dem 4. Mai ersetzt "Deutschland am Morgen" die RTL-Frühsendungen - ohne das Duo. Zum Abschied nahmen die beiden ihre Situation mit Humor.

Den letzten gemeinsamen Morgen bei "Punkt 6" haben Annett Möller (47) und Simon Beeck (46) am Freitag mit einer Prise Galgenhumor beendet. Das Moderations-Duo stand am 17. April zum finalen Mal zusammen vor der RTL-Kamera - und scherzte live über den Grund für den Abschied.

Auslöser der Pointe war ein Beitrag über eine Studie, die den übermäßigen Einsatz von Emojis im Job mit mangelnder Kompetenz in Verbindung brachte. Beeck nutzte den Moment, um auf sein eigenes Aus anzuspielen: "Haben wir zu viele Emojis verschickt?", fragte er mit Blick auf Möller. Die Antwort seiner Kollegin kam trocken: "Könnte daran liegen."

Nach der Sendung meldete sich das Duo zusätzlich bei den Fans. In einer gemeinsamen Instagram-Story fand Beeck deutlich ruhigere Töne. Dass man frühmorgens bereits mit guter Laune ins Studio gekommen sei, sei über die Jahre keineswegs selbstverständlich gewesen. "Das war immer schön", resümierte der Moderator das Ende der Ära. Möller stimmte zu und machte keinen Hehl aus ihren Gefühlen: Der Weckruf sei hart und der Dienst anstrengend gewesen, dennoch verlasse sie das Frühformat "mit einem weinenden Auge".

Für Beeck steht der endgültige Abschied dann nächste Woche an, wie er in der Story berichtet: "Ich habe Montag und Dienstag noch einmal Sofa-Dienst." An die Community gerichtet, erklärte er einmal mehr humorvoll: "Wenn Sie vielleicht eine Morgensendung haben und zwei talentierte Moderatoren suchen, melden Sie sich."

Neues Format ab dem 4. Mai

Mit dem Aus von "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" endet eine Morgen-Tradition bei RTL. An die Stelle der drei Einzelsendungen tritt ab dem 4. Mai das gemeinsam mit ntv produzierte Nachrichtenmagazin "Deutschland am Morgen". Gesendet wird montags bis freitags zwischen 6 und 9 Uhr aus dem neu eingerichteten, vollautomatisierten ntv-Studio.

Vor der Kamera übernehmen neue Paarungen: Sabrina Ilski und Jörg Boecker bilden das eine Hauptduo, Sibylle Scharr und Jan Malte Andresen das andere. Ergänzt wird das Team durch Sarah Oswald und Daniel Fischer. Beeck und Möller gehören nicht zum neuen Line-up, ebenso wenig wie Vanessa Civiello, die bereits in der Vorwoche ihren letzten Einsatz hatte und bei Instagram erklärte: "Ich gehe mit einem offenen Herzen und ganz viel Dankbarkeit. Und wie man so schön sagt: Wenn sich eine Studiotür schließt, öffnet sich bestimmt die nächste."

Der Umbau ist Bestandteil des Restrukturierungsprogramms, mit dem RTL Deutschland Anfang des Jahres tiefgreifende Einschnitte angekündigt hatte. Rund 600 Stellen fallen weg, ein erheblicher Teil davon im Nachrichtenbereich. Neben den "Punkt"-Sendungen trafen die Streichungen bereits das Star-Magazin "Prominent" bei Vox sowie "Gala TV".

Ende Januar hatte Möller über ihren Instagram-Kanal mit der Branche abgerechnet und geschrieben: "Heute wirst du gefeiert, morgen wirst du gefeuert. So oder so ähnlich kann es in unserer Branche tatsächlich zugehen." An Härte mangelte es dem TV-Geschäft noch nie, räumte sie gegenüber ihren Followern ein - am Abschied ändere das allerdings nichts: "Aber ja, es tut immer weh."