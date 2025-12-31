Wie ungesund ist Zucker?

Ärztepräsident Klaus Reinhardt warnt vor dramatischen Folgen für die Gesundheit von Kindern durch übermäßigen Zuckerkonsum. Er fordert höhere Abgaben. Aus der Politik gab es bereits Widerspruch.
Im Kampf gegen Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen hält der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, eine bundesweite Zuckersteuer für dringend notwendig. „Es ist eine Frage der Verantwortung, dass die Politik auf Missstände reagiert.“ Der 65-Jährige fordert „höhere Steuern auf Zucker, Tabak und Alkohol, weil das den Konsum senkt“.