Football-Team in Topform: Das sind die sechs Stärken von Stuttgart Surge

Offensive, Defensive, Special Teams: Surge-Coach Jordan Neuman kann sich auf alle Mannschaftsteile verlassen – nun winkt das „Finale dahoim“.
Jordan Neuman ist ein Coach, der stets vor der nächsten Aufgabe warnt, auf die Qualitäten des jeweiligen Gegners hinweist, von seinen Jungs Respekt und Fokussierung einfordert. Das wird auch vor dem Play-off-Halbfinale von Stuttgart Surge am Sonntag (15 Uhr) bei den Munich Ravens so sein. Doch trotz aller Angespanntheit werden der Trainer und sein Team voller Selbstvertrauen in den Sportpark Unterhaching reisen – die entsprechende Zuversicht strahlte Neuman schon kurz nach dem überragenden 41:17-Erfolg im Wildcard-Game gegen die Madrid Bravos aus. „Wir spielen nun unseren besten Football“, sagte er bei der Presserunde in den Katakomben des Gazi-Stadions, „und das ist ein gutes Gefühl.“