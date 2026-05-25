Beim 40:0-Sieg über die Stuttgart Scorpions spielt Quarterback Niklas Klute eine wichtige Rolle. Dafür gibt es viel Lob, welches er jedoch nicht für seinen Ex-Verein übrig hat.

Der Siegeszug der Leonberg Alligators setzt sich fort: Gegen die Stuttgart Scorpions feierte der Drittligist einen 40:0-Heimerfolg und den fünften Sieg im fünften Spiel. Ein besonderes Augenmerk lag auf Quarterback Niklas Klute. Der 20-Jährige spielte vier Jahre lang für die Scorpions und stand am Samstag vielen Ex-Mitspielern und -Coaches gegenüber. Eine Spitze ließ er sich nicht nehmen. „Ich sage ehrlich: Ich bin froh, dass ich da raus bin“, sagte er mit Blick auf die erhitzten Gemüter rund ums Match.

Den Alligators sei es deutlich besser gelungen, bei knapp 30 Grad den kühlen Kopf zu behalten, meinte Klute. Der Quarterback steht seit Saisonbeginn in den Fußstapfen des altgedienten Theophil Hammann. „Es ist schon schwer, weil er einen großen Einfluss hatte“, sagt Klute bewundernd, betont auch die Unterstützung durch seinen Vorgänger.

Alligators unter sich: Niklas Klute (li.) im Austausch mit Offense Coordinator Steffen Haenelt Foto: Andreas Gorr

Der einstige Thronfolger, der im Team aufgrund seines starken Wurfarms „Cannon“ (Kanone), gerufen wird, lieferte eine Glanzleistung gegen den Ex-Verein ab. Die Stuttgarter kassierten nach drei engen Spielen die erste deutliche Ohrfeige. Klute hatte im Vorfeld gewarnt, dass die Scorpions durch ihr gutes Coaching die Spiele oft eng hielten. Tatsächlich taten sich die Hausherren anfangs schwer, die Pässe von Klute kamen teils nicht an, also verlegten sich die Alligators aufs Laufspiel – die Runningbacks wie Daniel Bäßler hamsterten jede Menge Yards für den Tabellenführer. Die Fokussierung entstand in einer Mischung aus Klutes Eigeninitiative und den Vorgaben von Offense Coordinator Steffen Haenelt. „Wir haben gesehen, dass wir viel durch die Mitte laufen können“, erklärte Klute, Headcoach Fabian Hoyer meinte: „Wenn es funktioniert, warum sollen wir ins Risiko gehen?“

Runningback Daniel Bäßler sorgte für viel Bewegung im Spiel der Alligators. Foto: Andreas Gorr

Bewegung aufs Scoreboard brachte jedoch ein Wurf des Kanoniers zu Receiver Johannes Möhring, der das Ei in die Endzone trug. Am Ball hatte Klute oft viel Zeit, wurde von der Offesive-Line gut geschützt. Der nächste Touchdown gelang Dauerläufer Bäßler, der den Ball nach Übergabe ins Ziel brachte. Mit zwei Fieldgoals stellte Jan Bartosch zur Halbzeit auf 20:0, nach der Pause verdoppelten die Gators. Mit zwei gut getimten Pässen fand Klute erst Luis Turian, dann Fuat Bal in der Endzone, den Schlusspunkt setzt Turian mit einem Solo über das komplette Spielfeld. „Wir hatten offensiv mehr im Köcher als Stuttgart verteidigen konnte“, resümierte Coach Hoyer und lobte: „Die Defense hat lights out gespielt.“

Stuttgart kam kaum in die Nähe der Alligators-Endzone, wurde oft zum Punt gezwungen und leistete sich etliche Fumbles – die physisch spielenden Scorpions waren frustriert, dass ihre Spielweise keinen Erfolg fand. „Viele kennen sich – was im Spaß beginnt, schaukelt sich mit der Deutlichkeit des Resultats hoch“, erklärte Hoyer die Hitzigkeiten auf dem Feld und lobte, wie gut sein Team über den Dingen stand.

Alles hört auf sein Kommando: Alligators-Headcoach Fabian Hoyer (mit Hut) Foto: Andreas Gorr

Ein Sonderlob fuhr Quarterback Klute ein. „Ich bin hellauf begeistert, es macht unglaublich Spaß, mit ihm zu arbeiten“, schwärmte Hoyer über den Strahlemann, der neben der sportlichen Qualität viel positive Energie mitbringt. Auch Receiver Möhring, der viele Bälle erhielt, lobte: „Er macht seinen Job wirklich sehr gut – die Pässe zum Mann kamen zu 95 Prozent an.“ Und Mentor Theophil Hammann adelte seinen Nachfolger: „Ich könnte nach so einem Tag nicht stolzer sein. Ich bin sehr stolz darauf, was er geworden ist.“ Ein Quarterback, der die Alligators durch eine tadellose Saison führt.