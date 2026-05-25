Beim 40:0-Sieg über die Stuttgart Scorpions spielt Quarterback Niklas Klute eine wichtige Rolle. Dafür gibt es viel Lob, welches er jedoch nicht für seinen Ex-Verein übrig hat.
Der Siegeszug der Leonberg Alligators setzt sich fort: Gegen die Stuttgart Scorpions feierte der Drittligist einen 40:0-Heimerfolg und den fünften Sieg im fünften Spiel. Ein besonderes Augenmerk lag auf Quarterback Niklas Klute. Der 20-Jährige spielte vier Jahre lang für die Scorpions und stand am Samstag vielen Ex-Mitspielern und -Coaches gegenüber. Eine Spitze ließ er sich nicht nehmen. „Ich sage ehrlich: Ich bin froh, dass ich da raus bin“, sagte er mit Blick auf die erhitzten Gemüter rund ums Match.