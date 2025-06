Football-Oberliga: Cougars feiern ihren höchsten Saisonsieg

1 Dominic Wennberg (rechts) erzielte einen Touchdown, nachdem er drei Gegenspieler ausgetanzt hatte. Foto: Archiv (Peter Mann)

Der Aufsteiger aus Kornwestheim gewinnt erneut gegen die Konstanz Pirates und setzt sich im Mittelfeld der Oberliga Baden-Württemberg fest.











Als Aufsteiger fühlen sich die Cougars aus Kornwestheim in der Oberliga weiterhin pudelwohl. Im fünften Saisonduell gelang ihnen in der Sommerhitze am Samstag zuhause bereits der dritte Sieg. Diesmal fiel er mit 48:10 besonders deutlich aus. Was auch damit zusammenhängen dürfte, dass der Gegner, die Konstanz Pirates, personell geschwächt waren. Sie stehen weiterhin punktlos am Tabellenende. Bereits das Hinspiel am 10. Mai am Bodensee hatten die Mannen aus der Salamanderstadt mit 36:19 gewonnen und damit erstmals gegen diesen Kontrahenten gewonnen. Nun also der nächste Sieg.