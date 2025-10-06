Followerzahlen im Check: Wer ist der größte Social-Media-Star im Promi Big Brother-Haus?

Es geht in die Auftaktshow von "Promi Big Brother". Wie steht es um die Social-Media-Reichweite der Bewohnerinnen und Bewohner vor der ersten Folge?

Fast alle Bewohner und Bewohnerinnen sind bereits eingezogen, die dazugehörige Auftaktshow gibt es heute: "Promi Big Brother" startet an diesem Montag in eine neue Staffel (montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in Sat.1 und auf Joyn). Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird heute noch in die Promi-WG einziehen. Wie viele Social-Media-Followerinnen und -Follower können er und seine Mitstreiter vorweisen?

TikTok-Star erobert Thron Content Creatorin Karina2you (46) feiert bei "PBB" ihre Premiere im Reality-TV. Auf rund 1,7 Millionen Follower bei Instagram und rund 8,7 Millionen Fans auf TikTok kann die gebürtige Lettin, die mit bürgerlichem Namen Karina Kipp heißt, bauen. Ihre Follower unterhält sie mit Comedy-Videos aus Alltagssituationen, die sie auch mit ihren Kindern zeigen.

Designer Harald Glööckler (60) hat ebenfalls eine treue Fangemeinde. Rund 640.000 User folgen ihm bei Instagram, zudem kann er 277.000 TikTok-Follower verzeichnen. Es folgt "Temptation Island"-Ikone Christina Dimitriou (33) mit 336.000 Instagram-Fans und 35.000 TikTok-Followern.

Sarah-Jane Wollny (27), bekannt aus der Wollny-Großfamilie, hat stolze 310.000 Abonnentinnen und Abonnenten bei Instagram, bei TikTok sind es rund 160.000. Reality-TV-Teilnehmer Paco Herb (geb. 1996) hat rund 303.000 Follower bei Instagram. Rund 143.000 Followerinnen und Follower verfolgen ihn auf TikTok.

Realitystar Jimi Blue Ochsenknecht kommt auf 273.000 Instagram-Follower, bei TikTok sind es etwa 207.000. Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (38) folgen 257.000 Menschen bei Instagram, bei TikTok teilt er mit 12.000 Followern seine Videos. Reality- und Social-Media-Star Erik alias Satansbraten kann rund 249.000 Instagram-Follower vorweisen, bei TikTok sind es etwa 589.000. Reality-Sternchen Laura Maria Lettgen aka Laura Blond kann 172.000 Instagram-Fans aufweisen, bei TikTok folgen ihr rund 35.000 User. Entertainerin Désirée Nick (69) hat 135.000 Instagram-Fans, bei TikTok kann sie sogar rund 532.000 Follower begeistern.

Das sind die Social-Media-Schlusslichter

Auf den hinteren Plätzen sind Sänger Marc Terenzi (47), er verzeichnet rund 98.000 Instagram-Abonnenten, TV-Kommissar Michael Naseband (60) mit etwa 54.000 Abonnenten, Schauspielerin Doreen Dietel (51) mit rund 92.000 Instagram-Followern, "Promihof"-Kandidatin Pinar Sevim (geb. 1987) mit 17.600 Abonnenten und Wolfgang Petrys (74) Sohn Achim Petry (51) mit 13.200 Instagram-Fans.