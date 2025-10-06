Followerzahlen im Check: Wer ist der größte Social-Media-Star im Promi Big Brother-Haus?

Es geht in die Auftaktshow von "Promi Big Brother". Wie steht es um die Social-Media-Reichweite der Bewohnerinnen und Bewohner vor der ersten Folge?
Fast alle Bewohner und Bewohnerinnen sind bereits eingezogen, die dazugehörige Auftaktshow gibt es heute: "Promi Big Brother" startet an diesem Montag in eine neue Staffel (montags und dienstags um 20:15 Uhr und mittwochs bis sonntags um 22:30 Uhr, täglich live in Sat.1 und auf Joyn). Jimi Blue Ochsenknecht (33) wird heute noch in die Promi-WG einziehen. Wie viele Social-Media-Followerinnen und -Follower können er und seine Mitstreiter vorweisen?