Förderung für Heizungen: Wärmepumpen in Stuttgart – das Jahresende sticht hervor

Aus Sicht der Stadt Stuttgart gehen die Statistikbalken zum Jahresende hin in die richtige Richtung. Im November und Dezember sind in Stuttgart fast so viele Zuschüsse für eine Wärmepumpe beantragt worden wie im gesamten ersten Halbjahr 2024. Es sei „eine deutliche Steigerung zum Jahresende hin“ erkennbar, resümiert Harald Knitter, ein Sprecher der Stadt.