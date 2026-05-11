Flugzeugabsturz in Namibia: Ex-Leiterin der Schwarz-Stiftung unter Todesopfern aus Heilbronn

Eine kleine Gruppe Touristen aus Heilbronn stirbt bei einem Flugzeugabsturz in Namibia. Unter den Opfern ist auch die langjährige Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung.
Bei einem Flugzeugabsturz in Namibia kommen vier Deutsche ums Leben - mindestens drei von ihnen stammten aus der Region Heilbronn. Zu den Opfern gehören unter anderem die langjährige Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, Silke Lohmiller, sowie ihr Ehemann Richard und der gemeinsame Sohn Henry. Das teilte die Dieter Schwarz Stiftung mit. Zuvor hatte auch die „Heilbronner Stimme“ berichtet.