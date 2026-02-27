Flughafen Stuttgart: Zoll kontrolliert Fußballmannschaft – und findet 215.000 Euro Bargeld

1 Eine Pforzheimer Fußballmannschaft steht unter Geldwäsche-Verdacht. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa /

29 Mitglieder eines Pforzheimer Fußballverein wollen von Stuttgart in die Türkei fliegen. Der Zoll stoppt sie und findet 215.000 Euro Bargeld. Nun besteht der Verdacht der Geldwäsche.











Ein Fußballmannschaft aus dem Raum Pforzheim ist am Flughafen Stuttgart kontrolliert worden und steht nun im Verdacht der Geldwäsche. Insgesamt 29 Menschen des Vereins wollten in die Türkei einreisen und hatten insgesamt Bargeld in Höhe von rund 215.000 Euro bei sich, wie die Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart auf schriftliche Anfrage mitteilte. Zuerst berichteten die „Badischen Neuesten Nachrichten“.