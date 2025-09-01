Flughafen Stuttgart: Per Direktflug zu den Souks von Marrakesch

Die Fluggesellschaft Eurowings bietet ab November wöchentlich mehrere Nonstop-Verbindungen in die marokkanische Königsstadt an. Sie sind ab sofort buchbar.
Die marokkanische Millionenstadt Marrakesch ist künftig per Direktflug von Stuttgart aus zu erreichen. Die Fluggesellschaft Eurowings, die sich selbst als Deutschlands größter Ferienflieger bezeichnet, verdreifacht im Winterflugplan 2025/26 das Nonstop-Angebot nach Marokko. Vom Airport in Echterdingen geht es ab 6. November immer montags und donnerstags in die Königsstadt. Die Flüge sind ab sofort buchbar.