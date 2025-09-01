Flughafen Stuttgart: Per Direktflug zu den Souks von Marrakesch

Die Fluggesellschaft Eurowings bietet ab November wöchentlich mehrere Nonstop-Verbindungen in die marokkanische Königsstadt an. Sie sind ab sofort buchbar.

Die marokkanische Millionenstadt Marrakesch ist künftig per Direktflug von Stuttgart aus zu erreichen. Die Fluggesellschaft Eurowings, die sich selbst als Deutschlands größter Ferienflieger bezeichnet, verdreifacht im Winterflugplan 2025/26 das Nonstop-Angebot nach Marokko. Vom Airport in Echterdingen geht es ab 6. November immer montags und donnerstags in die Königsstadt. Die Flüge sind ab sofort buchbar.

Zweimal die Woche heben künftig zudem von Hannover, Salzburg und Prag Eurowings-Flieger in Richtung Marrakesch ab, von Düsseldorf wird die Zahl von zwei auf drei erhöht. Darüber hinaus ist Fès, die „blaue Stadt“, künftig auch im Winter zweimal pro Woche ab Köln/Bonn erreichbar. Die neuen Strecken ergänzen die bestehenden Verbindungen von Düsseldorf und Stuttgart nach Agadir.

Im Winter angenehme Reisetemperaturen

Michael Händel, Vice President Network Management and Airport Relation bei Eurowings, ist überzeugt, dass die gute Erreichbarkeit viele neue Marokko-Fans gewinnt. „Ob Surfen an der Atlantikküste, Shoppen im orientalischen Souk oder Wüstenwanderungen in der Sahara – das nordafrikanische Königreich ist vielseitig, in rund vier Stunden erreichbar und bietet auch im Winter angenehme Reisetemperaturen.“

Auch die marokkanische Tourismusbehörde begrüßt den Ausbau der Flugverbindungen, um ein nachhaltiges Wachstum zu fördern. „Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Attraktivität Marokkos als Top-Reiseziel für deutsche Reisende wider“, sagt Mehdi Benrhanem, Direktor für Deutschland, Österreich und Schweiz Staatlich Marokkanisches Fremdenverkehrsamt.