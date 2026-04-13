Flughafen Stuttgart: In den Sommerferien fliegt Eurowings wieder direkt nach Marrakesch

Eurowings flog im Winter drei neue Ziele ab Stuttgart an. Marrakesch überzeugte, der Direktflug wird im Sommer achtmal angeboten. Kehrt er auch im kommenden Winterflugplan zurück?
Von Stuttgart nach Jeddah, Marrakesch und Amman – im vergangenen Herbst hat Eurowings drei neue Strecken in den Winterflugplan aufgenommen. Passagierzahlen oder Einzelauslastungen nennt das Unternehmen aus Wettbewerbsgründen nicht, laut Sprecherin Alexandra Wallendschus wurden die drei Ziele aber insgesamt gut angenommen. „Besonders positiv hervorzuheben ist Marrakesch, sodass wir auch planen, diese Verbindung im kommenden Winterflugplan wieder anzubieten.“ Neue Strecken würden bewusst schrittweise gestartet. „Erst nach der Analyse der Nachfrage entscheiden wir über eine Ausweitung auf weitere Saisons.“