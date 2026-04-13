Flughafen Stuttgart: In den Sommerferien fliegt Eurowings wieder direkt nach Marrakesch

Eurowings flog im Winter drei neue Ziele ab Stuttgart an. Marrakesch überzeugte, der Direktflug wird im Sommer achtmal angeboten. Kehrt er auch im kommenden Winterflugplan zurück?

Von Stuttgart nach Jeddah, Marrakesch und Amman – im vergangenen Herbst hat Eurowings drei neue Strecken in den Winterflugplan aufgenommen. Passagierzahlen oder Einzelauslastungen nennt das Unternehmen aus Wettbewerbsgründen nicht, laut Sprecherin Alexandra Wallendschus wurden die drei Ziele aber insgesamt gut angenommen. ﻿„Besonders positiv hervorzuheben ist Marrakesch, sodass wir auch planen, diese Verbindung im kommenden Winterflugplan wieder anzubieten.“ Neue Strecken würden bewusst schrittweise gestartet. „Erst nach der Analyse der Nachfrage entscheiden wir über eine Ausweitung auf weitere Saisons.“

Temperaturen über 40 Grad Eurowings flog die marokkanische Millionenstadt vom 6. November 2025 bis 29. März 2026 zweimal wöchentlich von Stuttgart aus an. Die Direktverbindung war bei Reisenden offenbar beliebt, ist im aktuell gültigen Sommerflugplan vorerst nicht zu finden. Erst mit Beginn der Sommerferien 2026 geht es von Stuttgart einmal pro Woche nonstop nach Marrakesch: vom 29. Juli bis zum 16. September immer mittwochs und insgesamt achtmal. Die ideale Reisezeit ist im Frühling und Herbst, im Juli steigen die Temperaturen auf weit über 40 Grad. Wüstentouren werden teilweise nur noch in den frühen Morgenstunden angeboten.

„Ziele wie Marrakesch sind oft stark saisonabhängig und werden nicht ganzjährig nachgefragt. Aus diesem Grund setzen wir unsere begrenzten Flugzeugkapazitäten im Sommer gezielt zu beliebten Ferienzielen wie etwa nach Spanien und Griechenland ein. Zudem spielen weitere Faktoren wie verfügbare Slots oder Verkehrsrechte je nach Saison eine Rolle“, so Alexandra Wallendschus.

Insgesamt fliegt Eurowings aktuell 84 Destinationen ab Stuttgart an – Winter- und Sommerflugplan addiert. Zu den beliebtesten Verbindungen im Streckennetz zählen Mallorca, London, Málaga, Wien und Thessaloniki. Eben die klassische Ziele: in die Sonne oder in die europäischen Metropolen.