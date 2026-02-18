Flughafen Stuttgart: Emirates hat Stuttgart im Blick – Entscheidung über Flüge weiter offen

Die Golf-Airline sieht großes Potenzial für Langstreckenflüge ab Stuttgart und will rasch starten, falls Berlin die Verkehrsrechte gewährt. Ein Durchbruch blieb zuletzt jedoch aus.
Die Hoffnung auf einen schnellen Durchbruch für neue Langstreckenflüge der Fluggesellschaft Emirates ab dem Flughafen Stuttgart hat sich vorerst nicht erfüllt. Bundeskanzler Friedrich Merz war Anfang Februar in der Golfregion unterwegs – eine Einigung über zusätzliche Verkehrsrechte für die Fluggesellschaft Emirates kam dabei jedoch nicht zustande.