Flughafen Stuttgart: Emirates bekräftigt Plan für Flüge nach Stuttgart

Die Golf-Airline will in Deutschland wachsen. Bei den neuen Angeboten sollen Stuttgart und Berlin im Fokus stehen. Allerdings bremsen noch Regularien die Expansion.

Für den Flughafen Stuttgart wäre es ein Lichtblick in trüben Zeiten: neue Direktverbindungen der Airline Emirates zu den Umsteigedrehkreuzen am Golf. Dass das keine Luftschlösser sind, hat die Fluglinie nun bekräftigt. Man strebe an „tägliche Linienflüge nach Berlin und Stuttgart aufzunehmen“, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.„Emirates ist bereit, Berlin und Stuttgart täglich mit Großraumflugzeugen anzubinden und beide Städte mit unserem umfangreichen Streckennetz zu verbinden, begleitet mit erheblichen Investitionen“, sagt Tim Clark, Präsident der Airline.

Unsere Empfehlung für Sie Flughafen Stuttgart Post für Kanzler Merz: Stuttgart wirbt um Emirates-Flüge Emirates-Flüge ab Stuttgart bleiben umkämpft: Rathaus und Land wenden sich nun an Kanzler Merz. Hintergrund ist der Streit um Verkehrsrechte – Berlin könnte bevorzugt werden. Für den Chef der Fluglinie sind die Bundes- und die Landeshauptstadt „zwei der wichtigsten Wirtschaftszentren Deutschlands, doch beide sind nach wie vor unterversorgt an Langstreckenverbindungen“. Rückmeldungen von Wirtschaftsverbänden zeigten einen Bedarf an den zusätzlichen Direktflügen an den Golf.

Aktuell steuern Emirates-Maschinen in Deutschland die Flughäfen in Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg an. Um das Streckennetz weiter auszubauen, benötigt Emirates aber zusätzliche Verkehrsrechte, über deren Vergabe im Bundesverkehrsministerium entschieden wird. „Wir möchten konstruktiv mit den deutschen Behörden zusammenarbeiten, um von Beginn unseres Flugbetriebs an für beide Metropolregionen spürbare Vorteile zu erzielen“, sagt Clark.

Emirates geht von Investitionen von 100 Millionen Euro aus

Seit Ende des vergangenen Jahres wird das Ringen um weitere Emirates-Flüge in Deutschland mehr oder minder offen ausgetragen. Die bereits ans Netz angeschlossenen Flughäfen in Deutschland wie auch große Konkurrenten sehen die angestrebte Ausweitung kritisch. Emirates weist auf das hohe Investitionsvolumen hin, das mit weiteren Zielen in Deutschland einhergehen würde. Man sei bereit „dafür jährlich über 100 Millionen Euro für Betriebs- und Personalkosten, Flughafengebühren, Treibstoff und sonstige Aufwendungen“ zu investieren, heißt es bei Emirates.

In der Vergangenheit hatten sowohl die Industrie- und Handelskammer Baden-Württemberg, die Landeswirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut, Stuttgarts OB Frank Nopper (beide CDU) und der Chef der baden-württembergischen Staatskanzlei, Jörg Krauss, an die politischen Entscheider auf Bundesebene appelliert, die Flüge nach Stuttgart möglich zu machen - bislang allerdings ohne messbaren Erfolg. Einflussreiche Verkehrspolitiker aus dem Südwesten zeigen sich aber zuversichtlich, dass es bei der Entscheidung nicht mehr um eine Entscheidung zwischen Stuttgart und Berlin gehen wird, sondern darum, ob es überhaupt weitere Verkehrsrechte für Emirates geben wird.