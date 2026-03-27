Am Wochenende tritt der Sommerflugplan in Kraft. Für Stuttgart bedeutet das: weniger Verbindungen in europäische Metropolen. Droht dem Flughafen Stuttgart die Provinzialisierung?

Am Wochenende startet der Stuttgarter Flughafen in die Sommersaison. Doch während sich die Fluggäste auf unbeschwerte Reisen in sonnige Gefilde freuen, ballen sich über dem Airport auf den Fildern dunkle Wolken. Mit dem Beginn des Sommerflugplans stellt Air France seine Flüge nach Paris ein, British Airways sagt goodbye und fliegt nicht mehr von Stuttgart nach London.

Beim Kampf um neue Landerechte für Fluggesellschaften aus der Golfregion, der seit Monaten hinter den Kulissen mit harten Bandagen geführt wird, agieren Politiker in anderen Bundesländern offensiver – selbst dann, wenn es nur darum geht, den eigenen Flughäfen lästige Konkurrenz vom Hals zu halten. Die Politik im Südwesten hingegen steckt gerade in der Findungsphase für eine mögliche neue Koalition. Alles in allem denkbar schlechte Vorzeichen für einen Aufschwung am Manfred-Rommel-Flughafen.

Für die Menschen, die auf den Fildern in Hörweite des Flughafens leben, könnte es deshalb ein ruhigerer Sommer werden. Bis zum Ende des Sommerflugplans am 24. Oktober sind rund vier Prozent weniger Flüge am Stuttgarter Flughafen geplant als im Vorjahr. Was die Nachbarn freut, frustriert die Reisenden. Liebgewonnene Verbindungen, wie etwa nach Paris und London, verschwinden.

Flughafen Stuttgart verweist auf Alternativen

Beim Flughafenbetreiber FSG üben sie sich in Zweckoptimismus. Nach London etwa gehe es immerhin mit Eurowings neben Heathrow auch nach Gatwick. Und wer im weltweiten Netz der Air France reisen möchte, der finde von Stuttgart aus via Amsterdam seinen Anschluss. Wie sehr schmerzt also das Aus für die Paris-Verbindung und der finale Abflug von British Airways? Jede einzelne Drehkreuzanbindung sei „von enormer Bedeutung“, heißt es am Flughafen dazu lediglich.

Man bringt sogar ein gewisses Verständnis für die Entscheidung der beiden Airlines auf. Die müssten sich strategisch neu ausrichten. Fliegen in Deutschland ist vor allem für die Anbieter teuer. Wegen hoher staatlicher Standortkosten suchten derzeit viele Airlines ihr Heil in anderen Märkten.

Forderungen an die Landespolitik

„Unser Ziel ist es, dass vor allem die Strecken bedient werden, die für Wirtschaft und Tourismus besonders relevant sind – damit Baden-Württemberg auch künftig ein starker und international gut erreichbarer Wirtschafts- und Reisestandort bleibt“, sagt der Stuttgarter Flughafen-Chef Ulrich Heppe. Dazu brauche es aber den Aufwind aus der Politik. „Die internationale Erreichbarkeit muss für die neue Landesregierung eine strategische Priorität sein.“

Flughafen-Chef Ulrich Heppe Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Die Luftfahrtbranche, in der die Konkurrenz groß und der Wettbewerb hart ist, gilt als Seismograph für wirtschaftliche Entwicklung. Wo der Markt wegen konjunktureller Probleme zu schwächeln droht, wird nicht mehr hingeflogen. Insofern ist gerade der Abgang von renommierten Anbietern wie Air France und British Airways – die US-Fluglinie Delta Air Lines hatte schon vor Jahresfrist den einzigen Nordamerikaflug ab Stuttgart gestrichen – für Flugreisende ärgerlich; für die Flughafeneigner Land und Stadt könnte es Anlass sein, politisch aktiv zu werden.

Tun Stadt und Land genug für den Flughafen?

Doch es gibt Zweifel, ob in der fern des Flughafens gelegenen Villa Reitzenstein und im Stuttgarter Rathaus das auch so wahrgenommen wird. Kenner des Flughafens fragen sich, warum der Airport und seine Verbindungen nicht als Instrument zur Förderung der Außenwirtschaft genutzt werden. An Forderungen der Wirtschaft in Gestalt der Industrie- und Handelskammer etwa hat es jedenfalls nicht gemangelt.

Kampf mit harten Bandagen um weiteres Luftfahrtwachstum

Außen vor ist die Stuttgarter Flughafengesellschaft bei der Frage, welche ausländische Airline wie viele Ziele in Deutschland anfliegen darf. Das wird über Verkehrsrechte geregelt, die der Bund vergibt – und um die seit mehreren Monaten hart gerungen wird. Insbesondere die Airline Emirates steht dabei im Fokus. Sie hat mehrfach Interesse bekundet, neben den bisherigen deutschen Zielen Frankfurt, München, Düsseldorf und Hamburg weitere Flughäfen in der Republik ansteuern zu wollen – darunter auch Stuttgart. Derartige Ansinnen werden von jenen kritisch beäugt, die heute schon an das Emirates-Netz angeschlossen sind. So ließ der hessische Regierungschef Boris Rhein (CDU) via Deutsche Presse-Agentur bestellen: „Weitere Landerechte an Airlines aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zu geben sehe ich mit großer Sorge.“ Und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) kletterte kürzlich in München zu Lufthansa-Chef Carsten Spohr medienwirksam ins Cockpit. Die Kranich-Linie betrachtet Überlegungen für weitere Emirates-Verkehrsrechte – zurückhaltend formuliert – skeptisch.

So etwas nimmt man auch bei der Flughafengesellschaft in Stuttgart wahr. „Wenn wir unseren Wohlstand im Land sichern wollen, mit einer Standortpolitik, die Ansiedlungen, internationale Investitionen und die Gewinnung von Fachkräften priorisiert, muss auch die internationale Erreichbarkeit Baden-Württembergs zur Chefsache werden“, sagt Ulrich Heppe. Das entscheide darüber, wo investiert werde und ob das Land im Wettbewerb weiter Schritt halte. „Die kommende Landesregierung muss diese Frage ganz oben auf ihre Agenda setzen“.

Und mit Blick auf den bald geltenden Sommerflugplan? Da gesellen sich unter anderem einige Ziele hinzu, die nur dem geografisch Bewanderten etwas sagen. Der Billigflieger Wizz Air etwa fliegt von Stuttgart nach Banja Luka, Niš, Ohrid und Tuzla – das allerdings auch nur vorübergehend, weil am bisherigen Abflugort in Basel die Start- und Landebahn saniert wird.