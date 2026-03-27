Am Wochenende tritt der Sommerflugplan in Kraft. Für Stuttgart bedeutet das: weniger Verbindungen in europäische Metropolen. Droht dem Flughafen Stuttgart die Provinzialisierung?
Am Wochenende startet der Stuttgarter Flughafen in die Sommersaison. Doch während sich die Fluggäste auf unbeschwerte Reisen in sonnige Gefilde freuen, ballen sich über dem Airport auf den Fildern dunkle Wolken. Mit dem Beginn des Sommerflugplans stellt Air France seine Flüge nach Paris ein, British Airways sagt goodbye und fliegt nicht mehr von Stuttgart nach London.