Flughafen Stuttgart: Air France streicht Flüge von Stuttgart nach Paris

Ab Frühjahr gibt es keine Direktflüge mehr von Stuttgart nach Paris. Air France stellt die Verbindung ein – die Bahn gilt auf der Strecke längst als die schnellere Alternative.
Der Stuttgarter Flughafen verliert die Direktverbindung in eine europäische Hauptstadt. Wie eine Sprecherin von Air France erklärt, stellt das französische Luftfahrtunternehmen seine Flüge von Stuttgart nach Paris ein. „Es tut uns leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass die direkte Verbindung zwischen Stuttgart und dem Flughafen Charles-de-Gaulle mit dem Sommerflugplan nicht mehr angeboten wird.“ Zu den Gründen äußert sie sich nicht.