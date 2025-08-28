Flughafen Frankfurt: Bald große Flaschen im Handgepäck möglich

An einigen deutschen Flughäfen können Passagiere bald wieder größere Flaschen mit Flüssigkeit mit sich führen. Aber längst nicht alle.
An einigen deutschen Flughäfen können Passagiere bald wieder größere Flaschen mit Flüssigkeiten im Handgepäck mitnehmen. Frankfurt als größter deutscher Airport hat angekündigt, dass ab Mitte September an bestimmten Kontrollspuren Flaschen mit bis zu zwei Litern Inhalt mitgeführt werden dürfen. Voraussetzung sind allerdings Kontroll-Scanner mit der neuesten CT-Technik, die nur an einem Teil der Zugänge zum Sicherheitsbereich installiert sind.