Flügelspieler des VfB Stuttgart: Nachnominierung – warum die Wahl nicht auf Chris Führich fiel

Nach dem Ausfall von Lennart Karl war auch der Stuttgarter als Nachrücker für die WM im Gespräch. Julian Nagelsmann nennt die Gründe, weshalb er auf Assan Ouedraogo setzt.
Die Entscheidung sorgte für einigen Gesprächsstoff. Nach der verletzungsbedingten Abreise von Lennart Karl (Muskelbündelriss) nominierte der deutsche Bundestrainer Julian Nagelsmann für die anstehende Fußball-WM Assan Ouedraogo (20) von RB Leipzig nach, der an diesem Montag zur Mannschaft stoßen wird. „Da hätte es ganz sicher andere Spieler gegeben“, sagte etwa Rekordnationalspieler Lothar Matthäus und brachte Chris Führich (28) vom VfB Stuttgart und Shootingstar Said El Mala (19) vom 1. FC Köln ins Spiel.