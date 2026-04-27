Flüchtlingsunterkunft: Tübingen verdreifacht Kapazitäten

Die Erstaufnahmeeinrichtung in Tübingen wird massiv ausgebaut. Sollte die Zahl der Flüchtlinge abnehmen, könnten Studenten die Räume beziehen.
Im Ringen um Aufnahmekapazitäten für Flüchtlinge hat das Land einen Erfolg erzielt. Am Montag gab das federführende Justizministerium bekannt, dass mit der Stadt und dem Landkreis Tübingen eine Vereinbarung erzielt worden sei. Seit 2017 war in Tübingen eine Einrichtung in Betrieb, die Platz für knapp 250 Menschen bot. Das in Containerbauweise erstellte Ensemble war nahe dem Landratsamt auf einem Grundstück untergebracht, welches dem Land Baden-Württemberg gehört.