In einer Flüchtlingsunterkunft kommt es zu einer Messerattacke. Ein Mann wird verletzt. Bei einem Gerangel verliert ein Polizist seine Dienstwaffe an den mutmaßlichen Täter.











Bei einem Streit in einer Flüchtlingsunterkunft in Herbolzheim (Kreis Emmendingen) hat ein 25-Jähriger auf einen Bewohner mehrfach mit einem Messer eingestochen. Der 31-Jährige sei am Sonntag von dem Angreifer leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Er kam in ein Krankenhaus.