Flüchtlingskinder im Remstal: Beim Reiten vergessen die Kinder die Bilder des Krieges

Der Förderverein des Pferdehofs am Schlossberg in Kernen (Rems-Murr-Kreis) organisiert ein spezielles Angebot: Geflüchtete und sozial benachteiligte Kinder dürfen an drei Terminen striegeln, streicheln sowie reiten – und dabei vergessen, was sie schon alles erlebt haben.











Je länger Artem Fesenko auf dem Pferd sitzt, desto breiter wird sein Grinsen und desto gewagter werden die Aktionen. Der Achtjährige traut sich, bunte Reifen einzusammeln, mit seinem Pferd um Hütchen zu laufen und sich hoch oben auf dem Pferderücken umzudrehen. Letzteres gefällt dem ukrainischen Jungen so gut, dass er sich direkt mal hinlegt und sein Pferd lachend umarmt. So glücklich war der Junge in letzter Zeit nicht immer. Hinter ihm liegen schwere und anstrengende Erlebnisse, denn seine Familie hat die Auswirkungen des Angriffskriegs Russlands auf die Ukraine hautnah miterleben müssen. „Wir haben ständig die Raketen, Bomben und die Sirenen gehört. Das hat Artem große Angst gemacht. Es war schrecklich“, sagt Mama Yuliia Fesenko.