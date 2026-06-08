Flotte in Ludwigsburg wächst: Auch in der Wilhelmstraße gibts jetzt Carsharing

Das Stadtmobil in Ludwigsburg hat drei weitere Standorte in Betrieb genommen – neben jenem im Zentrum je eine in der Ost- und Weststadt. Ein Interimsstandort ist derweil Geschichte.
Das Carsharing-Angebot in Ludwigsburg wird weiter ausgebaut: Anfang Juni hat der Anbieter Stadtmobil drei neue Stationen in Betrieb genommen. Diese befinden sich laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung in der Wilhelmstraße in der Innenstadt, in der Friedrich-Ebert-Straße in der Oststadt sowie in der Mörikestraße in der Weststadt. Darüber hinaus wird die Station in der Osterholzallee um ein weiteres Fahrzeug ergänzt.