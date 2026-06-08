Flotte in Ludwigsburg wächst: Auch in der Wilhelmstraße gibts jetzt Carsharing

Das Stadtmobil in Ludwigsburg hat drei weitere Standorte in Betrieb genommen – neben jenem im Zentrum je eine in der Ost- und Weststadt. Ein Interimsstandort ist derweil Geschichte.

Das Carsharing-Angebot in Ludwigsburg wird weiter ausgebaut: Anfang Juni hat der Anbieter Stadtmobil drei neue Stationen in Betrieb genommen. Diese befinden sich laut einer Mitteilung der Stadtverwaltung in der Wilhelmstraße in der Innenstadt, in der Friedrich-Ebert-Straße in der Oststadt sowie in der Mörikestraße in der Weststadt. Darüber hinaus wird die Station in der Osterholzallee um ein weiteres Fahrzeug ergänzt.

Der Carsharing-Anbieter Stadtmobil vergrößert damit seine Flotte in Ludwigsburg um vier auf 50 Fahrzeuge. Zwei werden von der Mathildenstraße an die neuen Stationen verlegt und damit der Interimsstandort in der Mathildenstraße aufgegeben. Gründe hierfür sind die neue Station auf dem Arsenalplatz sowie die Einrichtung weiterer Handwerkerparkplätze.

Studien belegen den Nutzen

Carsharing ist laut der Stadtverwaltung ein wichtiger Baustein der nachhaltigen Mobilität in Ludwigsburg, da es Bewohnern und Firmen die Möglichkeit bietet, auf den Besitz eines eigenen Autos zu verzichten oder den Firmenfuhrpark zu verkleinern. „Die Stadt unterstützt die geteilte Autonutzung und begrüßt den Ausbau des Fahrzeugangebots von Stadtmobil ausdrücklich“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Studien belegen zudem, dass Carsharing zu einer Entspannung der Parkraumsituation beiträgt: Bis zu zehn und mehr Parkplätze könnten durch einen Carsharing-Stellplatz ersetzt werden, da Carsharing-Nutzende erfahrungsgemäß häufig auf den Besitz eines Autos oder Zweitautos verzichten. Auch wirtschaftlich könne sich Carsharing lohnen. Als Faustregel gilt: Wer jährlich weniger als 10.000 Kilometer fährt, kann durch den Verzicht auf ein eigenes Auto und die Nutzung von „geteilten Fahrzeugen“ Kosten sparen.

Für die Nutzung der Carsharing-Fahrzeuge ist die einmalige Anmeldung bei stadtmobil erforderlich. Danach können auf einfache Weise über die App oder online Fahrzeuge unterschiedlicher Größen und Kategorien – auch langfristig im Voraus – gebucht werden. Einen Überblick über die Carsharing-Stationen in Ludwigsburg und der Region sowie die Registrierung sind auf https://stuttgart.stadtmobil.de/privatkunden zu finden.