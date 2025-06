Fleckenfest in Zuffenhausen: Vier Tage lang wird gefeiert

Vom 27. bis 30. Juni steht Zuffenhausen erneut ganz im Zeichen des traditionellen Fleckenfestes, das vom ortsansässigen Heimatverein organisiert wird. Seit über fünf Jahrzehnten engagieren sich zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus den Vereinen und Initiativen des Stadtbezirks, um Zuffenhausen zu beleben und miteinander feiern zu können.

„Das Fleckenfest ist aber mehr als nur eine Feier – es ist ein lebendiges Symbol für das friedliche und respektvolle Zusammenleben, die kulturelle Vielfalt und das generationsübergreifende Miteinander in einem der vielfältigsten Stadtbezirke Stuttgarts“, sagt Bezirksvorsteher Saliou Gueye. Das Fest biete eine Plattform für Begegnungen, Austausch und das gegenseitige Kennenlernen.

Bürgermeisterin Sußmann eröffnet das Fest

Das Fest beginnt bereits am Freitag, 27. Juni, um 15 Uhr mit einem Vergnügungspark auf dem Festplatz, der mit Fahrgeschäften für Spaß und Action sorgen soll. Schluss ist um 23 Uhr.

Am Samstag startet die Veranstaltung um 12 Uhr. Zwei Stunden später eröffnet Bürgermeisterin Alexandra Sußmann das Fest offiziell mit dem traditionellen Fassanstich auf der Hauptbühne an der Marbacher Straße. Im Anschluss erwartet die Besucherinnen und Besucher bis 23 Uhr ein vielfältiges Bühnenprogramm und Mitmachaktionen.

Flohmarkt, Seniorennachmittag und Ausstellung warten

Der Sonntag startet mit dem ökumenischen Gottesdienst um 10 Uhr in der Pauluskirche, ehe es eine Stunde später auf der Bühne, in den Straßen und mit dem großen Flohmarkt weitergeht. Auch an diesem Tag endet das Fleckenfest um 23 Uhr.

Beim Familientag am Montag gibt es bei den Fahrgeschäften auf dem Vergnügungspark ermäßigte Preise. Zudem gibt es wieder den Seniorennachmittag, der ab 14 Uhr mit Kaffee, Kuchen und Musik auf den Zehnthof lockt. Schluss ist um 20 Uhr.

Parallel zum Feierprogramm präsentiert der Kunstkreis in der Zehntscheuer an allen vier Tagen die Ausstellung „Kunst und Party“ mit Originalen in Öl, Gouache und Siebdruck – am Freitag von 19 bis 21 Uhr, am Samstag, Sonntag und Montag jeweils von 14 bis 18 Uhr.