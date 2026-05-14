Am Tag von Cem Özdemirs Vereidigung steht auch Flavia Zaka im Rampenlicht. Wer die Frau an der Seite des neuen Ministerpräsidenten ist.
Die Vereidigung ihres Ehemanns verfolgt Flavia Zaka am Mittwoch von der ersten Reihe der Besuchertribüne im Landtag aus. Auch sie wird von den vielen Gästen im Landtag beglückwünscht, umarmt, geherzt, als sie anschließend hinaus auf die Flure geht und sich den Weg hinunter zu den wartenden Kamerateams und Medienvertretern bahnt, um ihren Cem in den Arm zu nehmen. Das Ehepaar Özdemir – er im schwarzen Anzug, silberne Krawatte mit zartgrünem Einschuss, sie im nachtblauen Hosenanzug, spitze cremefarbene High Heels, goldene Handtasche - stellt sich den Fotografen. Auch Özdemirs Tochter samt Freund strahlen in die Kameras. Flavia Zaka nimmt sich noch einen Moment Zeit, um unserer Redaktion einen kurzen Einblick in ihre Gefühlswelt zu geben – und wie sie ihren Rollenwechsel als Frau an der Seite des neuen baden-württembergischen Ministerpräsidenten gerade erlebt.