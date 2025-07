4 Das Fahrzeug ist total ausgebrannt. Foto:

Am Freitagmittag ist der Fahrer eines Ford im Stuttgarter Osten mit einem gewaltigen Schrecken davongekommen: Sein Auto fing während der Fahrt an zu brennen.











Am Freitagmittag steht eine dunkle Rauchsäule über dem Stuttgarter Kessel. So mancher fragt sich besorgt, was da wohl in Brand geraten ist. Die Antwort lautet: ein Auto – und zwar in voller Fahrt.