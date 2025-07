Firma in Winterbach: Versuchter Versicherungsbetrug im großen Stil – Chefs sind tatverdächtig

Firma in Winterbach

1 Auch die Räumlichkeiten der Firma wurden von den Ermittlern nach Beweismitteln durchsucht (Symbolfoto). Foto: Imago/imagebroker

Zwei Geschäftsführern einer Winterbacher Firma wird versuchter Versicherungsbetrug vorgeworfen. Es soll um einen niedrigen Millionenbetrag gehen.











Zwei Geschäftsführer einer Firma in Winterbach (Rems-Murr-Kreis) stehen im Verdacht, sie hätten versucht, ihre Versicherung um einen niedrigen siebenstelligen Euro-Betrag zu betrügen. Wie die Polizei mitteilt, sind am Dienstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart sowohl die Räumlichkeiten in der Firma als auch die der privaten Wohnungen der beiden Tatverdächtigen durchsucht worden.