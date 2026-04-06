Eine Cola für Ernährungsbewusste wird aus Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) im ganzen Land vertrieben. Hinter Green Cola steckt ein Erfolgsrezept aus Griechenland.
Seit gut zehn Jahren gibt es auf dem deutschen Markt eine Alternative zu zuckerhaltigen Colas, die aus dem Landkreis kommt. Sie heißt Green Cola und hinter der Marke steht der geschäftsführende Gesellschafter Leonidas Stoikos. Der in Remseck am Neckar aufgewachsene Mann hat griechische Wurzeln und das ist für die Geschichte der Green Cola ganz entscheidend.