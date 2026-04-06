Eine Cola für Ernährungsbewusste wird aus Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) im ganzen Land vertrieben. Hinter Green Cola steckt ein Erfolgsrezept aus Griechenland.

Seit gut zehn Jahren gibt es auf dem deutschen Markt eine Alternative zu zuckerhaltigen Colas, die aus dem Landkreis kommt. Sie heißt Green Cola und hinter der Marke steht der geschäftsführende Gesellschafter Leonidas Stoikos. Der in Remseck am Neckar aufgewachsene Mann hat griechische Wurzeln und das ist für die Geschichte der Green Cola ganz entscheidend.

Ein Urlaub in der Heimat seiner Eltern hat Stoikos Leben verändert. 2014 kam der bekennende Colatrinker in Griechenland auf den Geschmack der Green Cola. Das Getränk, das mit Stevia gesüßt wird, ist eine griechische Erfindung.

Unsere Empfehlung für Sie Besondere Städtepartnerschaft Besigheim: Kein Ort trinkt mehr Champagner Wie eine schwäbische Kleinstadt im Kreis Ludwigsburg zum edelsten aller Getränke kam und warum dort weitaus mehr Champagner fließt als überall sonst im Land.

Ein ehemaliger Coca-Cola-Manager hatte sich damit selbstständig gemacht und in seiner Heimat erste Erfolge erzielt. „In Supermarktverkäufen ist Green Cola in Griechenland heute die Nummer Drei, nimmt man nur zuckerfreie Colas sogar die Nummer Zwei“, sagt Stoikos.

Mit der Glasflasche fing alles an, mittlerweile ist die Plastikflasche und die Dose aber beliebter bei Green-Cola-Kunden. Foto: Werner Kuhnle

Der heute 41-jährige sicherte sich die Lizenzrechte für Deutschland zu einem Zeitpunkt als bei Green Cola noch niemand an Expansion dachte. Heute macht die Deutschlandsparte mit Sitz im Gemmrigheimer Gewerbegebiet drei Millionen Euro Umsatz pro Jahr. „Hinter den beiden Großen im Cola-Markt reihen wir uns in die Spitzengruppe der Übrigen ein“, sagt Stoikos.

Ohne Zucker und Zusatzstoffe

Dabei unterscheide man sich von eigentlich allen Mitbewerbern deutlich. Viele seien Coca-Cola- oder Pepsi-Klone, Green Cola biete etwas komplett anderes. Kein Zucker, Süßung mit Stevia, keine Konservierungsstoffe, kein Aspartam und keine Phosphorsäure. Das Produkt wird angepriesen als Erfrischungsgetränk für Ernährungsbewusste.

Mit seinen zehn Mitarbeitern in Gemmrigheim vertreibt Stoikos die Cola und eine Reihe anderer Getränke aus dem Hause Green Cola in ganz Deutschland. In etwa 3000 Supermärkte sei man dauerhaft zu finden, das zweite Standbein ist der Direktvertrieb über das Internet. Drittes Standbein ist der Verkauf über Amazon.

„Wir sind hier alle Kämpfer.“ Leonidas Stoikos, Geschäftsführer von Green Cola Germany

„Wir sind hier alle Kämpfer“, sagt Stoikos. Der deutsche Markt für Erfrischungsgetränke sei groß aber sehr umkämpft. Schon für einem kleinen Anteil daran lohne sich die Arbeit. Es war am Anfang nicht leicht, Supermarktleiter von der Cola-Alternative zu überzeugen. Dass Stoikos die Verankerung im Markt schaffte, wundert nicht, wenn man ihn erlebt.

Vom Lehrer zum Unternehmer

„Für mich ist das eine Herzensangelegenheit, weil ich selbst von dem Produkt überzeugt bin“, sagt der geborene Verkäufer, der allerdings Geschichte studierte und später als Deutschlehrer für Erwachsene tätig war, bevor er seine Berufung mit Green Cola fand.

Mit einer simplen E-Mail überzeugte er vor zwölf Jahren die Inhaber von Green Cola, ihm eine Chance zu geben. Als Branchenfremder musste er viel lernen, blickt heute aber zufrieden auf die vergangenen Jahre. In Gemmrigheim ist das Unternehmen nach Anfängen in Remseck heimisch geworden. Dort wird allerdings nicht abgefüllt. Das übernimmt hauptsächlich ein Partner in Bayern.

Aus Griechenland bekommt Green Cola den Sirup für die Erfrischungsgetränke und natürlich das Logo. Ansonsten ist das Team um Stoikos, zu dem auch seine Schwester und sein Jugendfreund Dimitrios Goulinakis gehörten, sehr frei in der unternehmerischen Betätigung.

Green Cola in Europa

Das Beispiel in Deutschland soll auch in anderen Ländern Schule machen. Green Cola gibt es nun in einer Reihe anderer Länder wie England, Spanien oder den USA. So erfolgreich wie in Deutschland sind die anderen aber noch nicht. Stoikos und sein Team wollen ihre Erfahrungen gerne weitergeben. Gut möglich also, dass aus Gemmrigheim heraus bald der europäische Markt stärker in den Blick gerät.

Dabei ist der nun in Löchgau lebende Unternehmer keineswegs ein Träumer und gibt auch unumwunden zu, dass es immer wieder auch Hürden und Rückschläge gibt. Gerade bereiten dem 41-Jährigen etwa die gestiegenen Energiekosten und das große Gebiet, das es abzudecken gilt, Sorgen.

Gegen Widrigkeiten anzukämpfen gehört aber fast zur DNA des Unternehmens. So berichtet Stoikos von den Herausforderungen, Geld für eine neue Idee oder eine Erweiterung zu erhalten: „Von Banken oder vom Staat ist es sehr schwer Geld zu bekommen, da muss man sich auf private Investoren verlassen.“ Die gebe es zum Glück in der Region, aber „versuchen Sie mal einen Schwaben davon zu überzeugen, Geld zu geben“, scherzt Stoikos.

Von einer Zuckersteuer hält der Deutsch-Grieche übrigens nichts, obwohl seine Getränke davon nicht betroffen werden. „Ich finde, dass es jedem selbst überlassen sein sollte, wie viel Zucker er zu sich nimmt“, sagt er. Wer sich über die Inhaltsstoffe Gedanken mache, komme dann so oder so irgendwann zu Green Cola.

Das ist Stevia

Pflanze

Seit Jahrhunderten nutzen die Einwohner Südamerikas die Blätter der Stevia-Pflanze zum Süßen von Getränken und Speisen. In der Europäischen Union können seit Dezember 2011 die aus diesen Blättern extrahierten Steviolglykoside offiziell zum Süßen verschiedener Lebensmittel eingesetzt werden.

Keine Kalorien

Die süßen Substanzen aus der Steviapflanze können vom Menschen nicht verdaut werden. Das bedeutet, dass sie wieder ausgeschieden werden und somit trotz ihrer Süße keine Kalorien liefern. Obendrein ist Stevia zahnfreundlich.